 Moheet on google
الأربعاء 28 يونيو 2017 12:05 مساءً
روابط سريعة
أردوغان: تركيا على استعداد لعمل عسكري جديد ضمانا لأمن حدودها
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

أردوغان: تركيا على استعداد لعمل عسكري جديد ضمانا لأمن حدودها

2017-06-28 10:32:15
أ ش أ

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استعداد بلاده لعمل عسكري جديد في شمال سوريا وإلحاق الرقة ومنبج بمنطقة مسئوليتها ضمانا لأمن الحدود التركية.

وقال أردوغان - في تصريحات نقلتها قناة “روسيا اليوم” الإخبارية اليوم الأربعاء “نحن على استعداد تام للعمل العسكري لدى شعورنا بأدنى خطر قد يهدد بلادنا”.. مسيرا الى أن سوريا تشهد في الوقت الراهن عمليات سلبية وإذا تمخض عن هذه العمليات أي خطر يهدد أمن حدودنا سوف نرد كما فعلنا خلال عملية درع الفرات.

وأعرب الرئيس التركي عن أسفه حيال تواطؤ شركاء استراتيجيين لأنقرة مع الإرهابيين من تنظيم حزب العمال الكردستاني وجناحه العسكري المتمثل في وحدات حماية الشعب الكردية الناشطة شمال سوريا.

وكانت مصادر عسكرية تركية قد أعلنت في وقت سابق اليوم أن الجيش التركي قصف مواقع لتنظيم وحدات حماية الشعب الكردية السورية في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي شمال غرب سوريا.

يذكر أن الجيش التركي كان قد أرسل خلال الساعات والأيام الماضية تعزيزات عسكرية كبيرة إلى المنطقة الحدودية في ولاية كيليس التركية المحاذية للحدود السورية وإلى منطقة إعزاز في ريف حلب الشمالي والمحاذية لمنطقة عفرين وتشمل تلك التعزيزات دبابات وناقلات جند ومدافع وآليات مدرعة.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3