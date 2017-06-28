أردوغان: تركيا على استعداد لعمل عسكري جديد ضمانا لأمن حدودها

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استعداد بلاده لعمل عسكري جديد في شمال سوريا وإلحاق الرقة ومنبج بمنطقة مسئوليتها ضمانا لأمن الحدود التركية.

وقال أردوغان - في تصريحات نقلتها قناة “روسيا اليوم” الإخبارية اليوم الأربعاء “نحن على استعداد تام للعمل العسكري لدى شعورنا بأدنى خطر قد يهدد بلادنا”.. مسيرا الى أن سوريا تشهد في الوقت الراهن عمليات سلبية وإذا تمخض عن هذه العمليات أي خطر يهدد أمن حدودنا سوف نرد كما فعلنا خلال عملية درع الفرات.

وأعرب الرئيس التركي عن أسفه حيال تواطؤ شركاء استراتيجيين لأنقرة مع الإرهابيين من تنظيم حزب العمال الكردستاني وجناحه العسكري المتمثل في وحدات حماية الشعب الكردية الناشطة شمال سوريا.

وكانت مصادر عسكرية تركية قد أعلنت في وقت سابق اليوم أن الجيش التركي قصف مواقع لتنظيم وحدات حماية الشعب الكردية السورية في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي شمال غرب سوريا.

يذكر أن الجيش التركي كان قد أرسل خلال الساعات والأيام الماضية تعزيزات عسكرية كبيرة إلى المنطقة الحدودية في ولاية كيليس التركية المحاذية للحدود السورية وإلى منطقة إعزاز في ريف حلب الشمالي والمحاذية لمنطقة عفرين وتشمل تلك التعزيزات دبابات وناقلات جند ومدافع وآليات مدرعة.