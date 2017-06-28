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واشنطن: نأمل في عودة موسكو لتنفيذ معاهدة تقليص الصواريخ
دونالد ترامب الرئيس الأمريكى

واشنطن: نأمل في عودة موسكو لتنفيذ معاهدة تقليص الصواريخ

2017-06-28 10:26:42
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أعلن مستشار الرئيس الأمريكي لشئون عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، كريستوفر فورد، أن الولايات المتحدة تأمل في عودة موسكو لتنفيذ معاهدة تقليص الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى، ما يسمح بالتوصل إلى تعاون أوسع معها.

وقال فورد في مقابلة أجراها مع وكالة “سبوتنيك” الروسية، اليوم الأربعاء نأمل أن تساهم العودة إلى تنفيذ بنود معاهدة تقليص الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى للتوصل إلى تعاون أوسع مع روسيا.

وأضاف فورد: نأمل ببدء الحوار قريبا حول التوازن الإستراتيجي، وتم التوصل إلى اتفاق لدفع هذه المسالة، فمثل هذا التعاون يساعدنا على فهم موقف كل طرف ورغباته ومتطلباته وهناك مشكلات، لكن ليس من الضروري وجود ضمانات لحلها.

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