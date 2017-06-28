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خبير : انتشار «قناديل البحر» خلل بيئي عالمي.. وليست لها علاقة بـ«قناة السويس»
قنديل بحر
قنديل بحر

خبير : انتشار «قناديل البحر» خلل بيئي عالمي.. وليست لها علاقة بـ«قناة السويس»

2017-06-28 10:27:04
محيط - خالد الريس

أكد الدكتور محمود حنفي أستاذ البيئة البحرية بكلية العلوم بجامعة قناة السويس، أن “انتشار قناديل البحر” أصبحت ظاهرة عالمية، حيث يتوقع العديد من العلماء أن تزيد “القناديل” البحار بشكل كثيف مثل تواجدها من 500 مليون سنة.
وأعلن أن زيادة “قناديل البحر” ناتج عن تغير المناخ والتلوث الذي أدى زيادة “خصوبة المياة” مما أزاد الغذاء والصيد الجائر، واصفا هذه الظاهرة بأنها “حالة خلل بيئي”.
وأضاف “لا أحد يستطيع توقع أو تقدير حدود مظاهر تغير المناخ بالنسبة للتنوع البيولوجي في البحار والمحيطات”، نافيا ما يتردد حول أن “قناة السويس الجديدة” له علاقة انتشار “قناديل البحر”.
وأشار إلى أن هذه الظاهرة قد ظهرت في اليابان في عام 2005 مما أدى إلى خسائر تقدر بحوالي 20 مليون ين ياباني، موضحا أن هذه “القناديل” تؤثر على استغلال الشواطئ سياحيا لأنها تفرز مواد “لاسعة” للجلد.
وتوقع أن يكون سبب انتشار “القناديل” هو حدوث تغيير في حركة تيار المياه.
وكان بعض شهود العيان قد أكدوا انتشار “قناديل البحر” بشكل كثيف على السواحل الغربية.

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