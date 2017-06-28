كشف أحدث تقرير تلقاه المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء جهاز التمثيل التجاري والمكاتب التجارية في الخارج خلال شهرمايوالماضي عن مساهمة الجهاز في إبرام تعاقدات وإتاحة فرص تصديرية بقيمة 30 مليون دولار لعدد من أسواق الدول العربية والأجنبية.

وقال الوزير المفوض التجاري احمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري في بيان نقلته وزارة التجارة والصناعة اليوم إن التعاقدات التصديرية الجديدة تضمنت تصدير رخام للسوق البولندي بقيمة 5ر7 مليون دولار وتصدير إطارات سيارات للإمارات العربية المتحدة بقيمة 3 ملايين دولار بالإضافة إلى تصدير خضروات وفاكهة للأردن بقيمة 3ر1 مليون دولار ولروسيا بقيمة 200 ألف دولار وتصدير مفروشات وأثاث منزلي للسوق الكيني بقيمة 100 ألف دولار وتصدير فوسفات للسوق الهندي بقيمة 4ر9 مليون دولار.

واضاف أن الفرص التصديرية التي ساهم الجهاز في توفيرها تضمنت فرصا بالسوق الإماراتي لتصدير منتجات غذائية بقيمة 6 ملايين دولار و27 فرصة تصديرية بالسوق الزامبي لتصدير مستلزمات طبية بقيمة 7ر1 مليون دولار بالإضافة إلى فرص بالسوق الإسباني لتصدير بولي بروبلين بقيمة 600 ألف دولار و10 فرص بالسوق الجزائري لتصدير رخام وجرانيت وسجاد وأثاث منزلي ومنتجات بلاستيكية وأجهزة ومفروشات منزلية بقيمة 500 ألف دولار فضلا عن فرص بالسوق الكندي لتصدير مواد غذائية وخضروات وفاكهة بقيمة 125 ألف دولار وفرص للتصدير منتجات غذائية للسوق العراقي بقيمة 125 ألف دولار وإتاحة 12 فرصة تصديرية للأسمدة لأسواق ساحل العاج .

وأضاف عنتر أن المكاتب التجارية بالخارج قامت بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالإعداد لزيارة 44 بعثة تجارية ووفد مصري وأجنبي وتوفير 91 فرصة تصديرية والترويج لمنتجات 265 شركة مصرية تعمل في مختلف المجالات بالاسواق العالمية وإعداد 115 تقريرا ودراسة تسويقية.. مشيرا إلى أن الجهاز قام بالترتيب للمشاركة المصرية في 20 معرضا دوليا تضمنت معرض دبي للسيارات “اوتو ميكانيكا” والذي عقد خلال الفترة من 7-9 مايو بالامارات العربية المتحدة ومعرض المنتجات المصرية بكينيا والذي عقد خلال الفترة من 15 - 18 مايو بالاضافة الي معرضي ماكفروت للحاصلات الزراعية وتوتو فود للصناعات الغذائية واللذين عقدا خلال الفترة من 8- 12 مايو بمدينة ميلانو الايطالية وتنظيم مشاركة 10 شركات مصرية للمنتجات الغذائية بمعرض سيال كندا والذي عقد خلال الفترة من 2- 4 مايو.. كما ساهم الجهاز في الإعداد لمشاركة 14 شركة مصرية بمعرض الجزائر الدولي والذي عقد خلال الفترة من 8 – 13 مايو .

و أوضح عنتر أن الجهاز قام بالإعداد لزيارة بعثة تجارية تضم 12 من رائدات الأعمال في مجال الصناعات اليدوية للإمارات خلال الفترة من 21-25 مايو للترويج لمنتجات الصناعات اليدوية والخزفية المصرية بالسوق الاماراتي..مشيرا إلى نجاح مكتب التمثيل التجاري المصري بجاكرتا بالتعاون مع الحجر الزراعي في تسجيل البطاطس والثوم للسماح بتصديرها للسوق الأندونيسي.