مصر تصدر ذهب بـ209 ملايين دولار فى شهر.. والإمارات تتصدر قائمة المستوردين2017-06-28 10:30:46
سجلت صادرات مصر من الحلى والأحجار الكريمة خلال شهر أبريل 209 مليون دولار، واحتلت الإمارات قائمة الدول المستوردة للذهب من مصر بقيمة 154 مليون دولار تلتها سويسرا بـ 31 مليون دولار، وتركيا استوردت ذهب من مصر بـ 16 مليون دولار، ثم لبنان بـ 7 ثم السعودية 445 ألف دولار.
ثم تأتى قائمة الدول المستوردة من مصر بالترتيب كالتالى” ايطاليا، الأردن وفلسطين، الكويست، تونس، قطر، كينيا، أمريكا، شيلى، المكسيك، ايرلندة، كندا، الصومال، عمان ، الصين، ألمانيا، العراق، البحرين، فرنسا”.
وكان المجلس التصديرى لمواد البناء، أعلن ارتفاع اجمالى صادراته، خلال الربع الأول من العام الجارى، لتبلغ 1.3 مليار دولار، مقارنة بـ 870 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة ارتفاع بلغت 58% .
وأوضح التقرير الربع السنوى للمجلس التصديرى لمواد البناء، ارتفاع أغلب صادرات القطاع وعلى رأسها الحلى والأحجار الكريمة(مشغولات ذهبية- سبائك )، والتى قفزت بنحو 88 % لتسجل 703 ملايين دولار، مقابل 373 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، واستحوذ السوق الاماراتى على النصيب الأكبر منها بحجم صادرات بلغ 447.6 مليون دولار.
وأشار الى إن إجمالى صادرات قطاعات الصناعات المعدنية، سجلت زيادة بلغت 72 % لتبلغ 1.1 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجارى، مقابل 645 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2016 ، لافتا إلى إن صادرات القطاع من الحديد الصب والصلب زادت بنحو 335 % ، لتصل الى 216 مليون دولار مقابل 50 مليون دولار، كما زادت صادرات القطاع من الألومنيوم ومصنوعاته بنحو 5 %، لتسجل 103 ملايين دولار، خلال الشهور الثلاث الأولى من العام مقابل 97 مليون دولار، كما زادت صادرات الزنك ومصنوعاته لتبلغ 366 ألف دولار مقابل 68 ألف دولار .
وتندرج الحلى والأحجار الكريمة ضمن صادرات مواد البناء، بعد انضمام المجلس التصديرى للصناعات المعدنية مع تصديرى مواد البناء عام 2011.
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