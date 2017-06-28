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الأربعاء 28 يونيو 2017 09:56 صباحاً
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ماسبيرو :الصور المتداولة لعناوين أخبار مفبركة هدفها تشوية مصداقية التليفزيون
ماسبيرو‎

ماسبيرو :الصور المتداولة لعناوين أخبار مفبركة هدفها تشوية مصداقية التليفزيون

2017-06-28 09:56:29
أ ش أ

اكد خالد مهنى رئيس قطاع الأخبار بالهيئة الوطنية للإعلام أن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من صور لعناوين أخبار “عار تماما من الصحة” .. مؤكدا تعمد البعض تشوية صورة ومصداقية التليفزيون المصري .
وقال رئيس قطاع الأخبار اليوم الأربعاء إنه في الوقت الذي يتعافى فيه التليفزيون المصري ويحرص على أن يكون عند ثقة المواطن فى كل ما يبث من أخبار وسط حالة التضليل والتهويل التي تمارسها بعض المواقع الصحفية مجهولة المصدر والقنوات الفضائية يعمد البعض إلى بث مثل تلك الأكاذيب .
وأكد مهنى أن قيادات ماسبيرو تتابع كل ما يبث على شاشة التليفزيون المصري وفي حالة وجود أخطاء فإنه لا تهاون فى حساب أي مقصر أو مخطىء .. خاصة أن ذلك يأتي بالتزامن مع استعدادات احتفالات ذكرى ثورة ٣٠ يونيو وعرض ما تم إنجازه على أرض الوطن بكل شفافية ومصداقية.

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