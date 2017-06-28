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أسعار الفاكهة والخضروات في الأسواق اليوم
خضروات - خضار - اسواق- سوق

أسعار الفاكهة والخضروات في الأسواق اليوم

2017-06-28 09:40:19
وكالات

نقدم تقريرًا مفصلًا حول الاسعار الاسترشادية، للخضراوات والفاكهة، في السوق اليوم، الأربعاء.

وسجّلت أسعار الخضراوات ” الطماطم 5 جنيهات، البطاطس 4.5 جنيهات، الكوسة 3.75 جنيه، البصل 7.5 جنيه، البروكلي 5 جنيهات، الباذنجان 5 جنيهات، الملوخية 3.5 جنيه، الفلفل الألوان 17 جنيها”.

وسجَّلت أسعار الفاكهة: “البرتقال 6 جنيهات، الموز 10 جنيهات، الفراولة 6 جنيهات، التفاح 15 جنيها”.

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