أسعار الفاكهة والخضروات في الأسواق اليوم

نقدم تقريرًا مفصلًا حول الاسعار الاسترشادية، للخضراوات والفاكهة، في السوق اليوم، الأربعاء.

وسجّلت أسعار الخضراوات ” الطماطم 5 جنيهات، البطاطس 4.5 جنيهات، الكوسة 3.75 جنيه، البصل 7.5 جنيه، البروكلي 5 جنيهات، الباذنجان 5 جنيهات، الملوخية 3.5 جنيه، الفلفل الألوان 17 جنيها”.

وسجَّلت أسعار الفاكهة: “البرتقال 6 جنيهات، الموز 10 جنيهات، الفراولة 6 جنيهات، التفاح 15 جنيها”.