يتوقع خبراء هيئة الأرصاد استمرار الطقس المائل للحرارة على السواحل الشمالية،حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، ولطيف ليلًا.

وعن درجات الحرارة اليوم، فمن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة فى القاهرة، العظمى 37 درجة والصغرى 25، الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 22، مرسى مطروح العظمى 28 والصغرى 22، بورسعيد العظمى 30 والصغرى 23، دمياط العظمى 30 والصغرى 22، شرم الشيخ العظمى 41 والصغرى 29