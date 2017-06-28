وصف وزير الاتصالات الإيراني محمود واعظي الحظر الأمريكى الجديد على إيران بأنه يوجه ضربة للاتفاق النووي.. وأكد أن هذا الحظر لن يؤثر على الداخل الإيراني مطلقا لأنّ إيران تعلّمت كيفية التعامل مع الحظر الأمريكي.

وقال واعظى فى تصريح نقلته وكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية ان مشروع الحظر الأمريكي الجديد الذي أقرّه مجلس الشيوخ الأمريكي أن أخطاء الرئيس الأمريكي الجديد تبدو كبيرة لأن قراراته توجه ضربات الى الهيبة الأمريكية.”

وأضاف واعظي “انظروا إلى الداخل الأمريكي كيف يعج بالمشاكل.. لا أذكر رئيسا انخفضت شعبيته بهذا الحجم كانخفاض شعبية الرئيس الأمريكي الحالي بعد ثلاثة أشهر من توليّه لمنصبه”.

واعتبر وزير الاتصالات أن التصرفات الأمريكية الجديدة والحظر الجديد المفروض من قبلها هو نكث للعهود والالتزامات التي كانت قد قطعتها على نفسها وبشكل أساسي فإن ذلك يوجّه صفعة للاتفاق النووي وقال: ” لكنّي لا أعتقد أن

يكون للحظر الجديد أي تأثير على الداخل الايراني.”

وأشار الى أن إيران تعرف كيف تتعامل مع الحظر الأمريكي وكيف تتعايش معه وتدبر امورها.. وأكد ضرورة أن تتخذ الّدول الأوروبية والدول التي تعتبر حليفة للولايات المتحدة موقفا تجاه التصرّفات والقرارات الأمريكية الأخيرة.