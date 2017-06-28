أسعار العملات الأجنبية والذهب في الأسواق اليوم

نقدم تقريرًا مفصلًا بالأرقام عن أسعار العملات والذهب في السوق اليوم، الأربعاء.

وسجل الدولار الأمريكي 18.14 جنيه للشراء و18.04 جنيه للبيع، واليورو 20.25 جنيه للشراء، و20.14 جنيه للبيع، والجنيه الإسترليني 22.99 جنيه للشراء و22.86 جنيه للبيع، والفرنك السويسري 18.64 جنيه للشراء و18.53 جنيه للبيع، الين الياباني 100 ين يسجل 16.30 جنيه للشراء، و16.21 للبيع”.

وسجلت أسعار الذهب “عيار 24 نحو 730 جنيها للجرام، وعيار 21 سجل 639 جنيها للجرام، وعيار 18 سجل 547 جنيها للجرام، والجنيه الذهب 5112 جنيها