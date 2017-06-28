يشارك المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء يومي 3 و4 يوليو المقبل الموافق الإثنين والثلاثاء المقبلين، في القمة الأفريقية 29 التي تستضيفها العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

ويشارك في أعمال القمة نحو 3 آلاف بينهم قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، وتعد تلك ثاني قمة أفريقية تستضيفها إثيوبيا، خلال العام الجاري؛ حيث استضافت أديس أبابا القمة الأفريقية الـ28، نهاية يناير الماضي.

وتستمر لقاءات المندوبين الدائمين، التي بدأت أمس الثلاثاء حتى اليوم الأربعاء، تليها اجتماعات المجلس الوزاري للاتحاد من 30 يونيو إلى الأول من يوليو المقبل، وعقب ذلك تُعقد القمة على مستوى رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي البالغة 54 دولة يومي 3 و4 يوليو.