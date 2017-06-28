الرئيس الكوريا الجنوبي يغادر إلى واشنطن لعقد أول قمة مع ترامب

غادر الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه -إن بعد ظهر اليوم سول بتوقيت كوريا متوجها إلى واشنطن لإجراء أول محادثات قمة مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب منذ توليه الرئاسة في مايو الماضي.

وذكرت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية أن محادثات القمة بين مون وترامب ستعقد صباح بعد غد الجمعة يليها مؤتمر صحفي مشترك وسيصدر بيان مشترك حول نتائج المحادثات .

وأشارت إلى أن محادثات القمة بين سول وواشنطن تأتي في أسرع وقت مقارنة مع قمم الرؤساء السابقين للبلاد حيث تعقد بعد مرور 51 يوما من تنصيب الرئيس مون.

وينتظر وصول الرئيس مون إلى واشنطن بعد ظهر يوم الأربعاء بتوقيت واشنطن ومن المقرر أن يبدأ جدول أعماله بزيارة النصب التذكاري لحملة بحيرة جانج جين.. كما سيضع إكليلا من الزهور أمام النصب التذكاري الذي يخلد ذكرى معركة بحيرة جانج جين في أواخر عام 1950 والتي تعتبر واحدة من أشد معارك الحرب الكورية 1950-1953، ونتج عنها عدد كبير من الضحايا من قوات الامم المتحدة بجانب القوات الكورية الجنوبية والأمريكية .

وساهمت هذه المعركة في تأخير عمليات إنزال القوات الصينية المتحالفة مع كوريا الشمالية في وقتها مما مكن من إجلاء حوالي 90 ألف لاجيء منهم والدي الرئيس مون عبر ميناء هينج نام في كوريا الشمالية.

وبعد زيارة النصب التذكاري فى كوانتيكو سيحضر الرئيس الكوري الجنوبي اجتماعا ومأدبة عشاء تستضيفهما غرفتا التجارة الكورية الجنوبية والأمريكية .. وفي اليوم الثاني من زيارته سيعقد الرئيس الكوري الجنوبي اجتماعات منفصلة مع زعماء كل من مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين.

ومن المقرر أن يزور الرئيس مون مع نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس الذي شارك والده في الحرب الكورية النصب التذكاري للحرب الكورية في واشنطن لوضع إكليل من الزهور أمامه ويلتقي مع ممثلي قدامى المحاربين في الحرب الكورية.