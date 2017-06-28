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رئيس حملة كلينتون يدلي بشهادته حول تدخل روسي في انتخابات الرئاسة
هيلاري كلينتون

رئيس حملة كلينتون يدلي بشهادته حول تدخل روسي في انتخابات الرئاسة

2017-06-28 09:14:38
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أدلى جون بوديستا رئيس حملة المرشحة الأمريكية السابقة للرئاسة الأمريكية هيلارى كلينتون بشهادته أمام لجنة المخابرات التابعة لمجلس النواب الأمريكى التى بدأت الاستماع إلى الشهود فى تحقيقها حول الكيفية التى ربما أثرت بها روسيا على انتخابات 2016.

ورفض أعضاء اللجنة التعليق على المناقشات للصحفيين لدى مغادرتهم القاعة. وتوقف بوديستا وأدلى بتعليق مقتضب.

وقال: “طلبوا منى المجيء للتحدث عما أعرفه بشأن ذلك وكنت سعيدا للتعاون مع اللجنة فى تحقيقها بشأن التدخل الروسى فى العملية الديمقراطية بالولايات المتحدة.”

كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الذى هزم كلينتون فى الانتخابات قد اتهم فى الآونة الأخيرة الرئيس الديمقراطى السابق باراك أوباما بعدم اتخاذ شيء يذكر للتعامل مع الهجمات الإلكترونية الروسية حينما كان لا يزال فى البيت الأبيض.

وطالب ترامب يوم الاثنين على تويتر المحققين بالاعتذار عن التقصى فى تدخل روسيا واحتمال تواطئها مع حملته. واتهم ترامب الرئيس السابق أوباما “بالتواطؤ أو العرقلة” دون تقديم أدلة.

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