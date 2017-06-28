قالت وسائل إعلام رسمية أن الجيش الصينى دشن اليوم الأربعاء، طرازا جديدا من مدمرة محلية الصنع فى أحدث إضافة للقوات البحرية الصينية الآخذة فى التوسع بشكل سريع.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” أن المدمرة التى يبلغ وزنها عشرة آلاف طن دُشنت فى حوض جيانغ نان لبناء السفن فى شنغهاى مما يجعلها أولى مدمرات “الجيل الجديد” لجيش التحرير الشعبى الصينى.

وقالت شينخوا أن المدمرة “مزودة بأسلحة جديدة للدفاع الجوى وأسلحة مضادة للصواريخ وللسفن وللغواصات”.

وذكرت صحيفة جلوبال تايمز الحكومية أن من المعتقد أن هذه المدمرة هى الأولى من طراز 055 الذى يعتبر الجيل التالى من الطراز الأصغر 052دى المزود بصواريخ موجهة.

وعرضت وسائل الإعلام الصينية صورا للمدمرة الجديدة مغطاة بأشرطة وأعلام وتحيط بها صفوف من البحارة.

وتنتج الصين سفنا حربية بوتيرة سريعة مع تحديثها قواتها البحرية التى تضطلع بدور بارز على نحو متزايد بين القوات المسلحة الصينية.

وقالت وسائل الإعلام الرسمية أن القوات البحرية ألحقت بالخدمة 18 سفينة تشمل مدمرات وطرادات وفرقاطات مزودة بصواريخ موجهة فى 2016.