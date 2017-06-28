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معلنا عن إيرادات «جواب اعتقال».. محمد رمضان: ثقة في الله نجاح
لقطة من فيلم
لقطة من فيلم "جواب اعتقال"

معلنا عن إيرادات «جواب اعتقال».. محمد رمضان: ثقة في الله نجاح

2017-06-28 09:01:23
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أعرب الفنان محمد رمضان عن سعادته بسبب نجاح فيلمه الأخير “جواب اعتقال”، مشيرا إلى أن إيرادات الفيلم بلغت 6 مليون جنيه في أول وثاني أيام عيد الفطر,
وقال رمضان من خلال تغريده له على صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” : “الحمد لله 6 مليون حتى ثاني ايام العيد فقط .. ولسه الصيف طويل ثقة في الله نجاح متصاعد”.
وجدير بالذكر، أن فيلم “جواب اعتقال” قد طرح بجميع دور العرض في مصر والوطن العربي خلال موسم عيد الفطر.
ومن المعروف، أن الفيلم من بطولة محمد رمضان ودينا الشربيني واياد نصار وسيد رجب وأحمد راتب، ومن انتاج أحمد السبكي وسيناريو وإخراج محمد سامي

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