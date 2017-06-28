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مجلس الشيوخ يؤجل التصويت على إلغاء أوباما كير
جلس الشيوخ الأمريكي

مجلس الشيوخ يؤجل التصويت على إلغاء أوباما كير

2017-06-28 08:35:05
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أفاد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، أن الغالبية الجمهورية في هذا المجلس عدلت،أمس الثلاثاء، عن عرض مشروعها لإصلاح النظام الصحي، والإلغاء الجزئي لأوباماكير على التصويت.

وفي ختام اجتماع لكتلة الجمهوريين، أعلن الاعضاء في المجلس، جون كورنين وروجيه ويكر وديفيد بردو، للصحفيين، أن التصويت الذي كان مقررا قبل نهاية هذا الأسبوع، لن يحصل بسبب خلافات داخل الغالبية.

وقال السناتور بردو، إن الهدف الآن بات التصويت خلال شهر يوليو.

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