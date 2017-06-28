ستحصل ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، على زيادة بنسبة 8 %، في المنح التي تحصل عليها من الأموال العامة، لتصل إلى نحو 82 مليون جنيه إسترليني (6ر106 مليون دولار أمريكي) في العام القادم، لتعكس أرباحا أكبر من ممتلكاتها، وللمساعدة في دفع قيمة إصلاحات قصر باكنجهام، مقر إقامتها الملكي في لندن.

وقد وافق أمناء أموال الملكة على أن تكون المنحة السيادية، اعتبارا من هذه السنة المالية 25 %، من صافي الفائض من الدخل السنوي لشركة كراون (التاج) العقارية، وذلك وفقا لبيان صادر عن الأسرة الملكية.

وقال البيان، إن أرباح شركة كراون ارتفعت العام الماضي، بمقدار 24 مليون جنيه، لتصل إلى 329 مليون جنيه، في حين ارتفع صافي إنفاق الملكة إلى نحو 42 مليون جنيه، بزيادة 2 مليون جنيه.

وقال آلان ريد، أمين المحفظة الملكية الخاصة، في بيان: ” قيمة المنحة السيادية في الفترة 2017-2016، كانت تعادل تكلفة 65 بنسا للشخص الواحد في المملكة المتحدة، وهو ثمن طابع بريد من الدرجة الأولى”.

وأضاف ريد: “عندما تفكر في ذلك مقابل ما تقوم به، وتمثله الملكة لهذا البلد، فإنني أعتقد أنه يمثل قيمة ممتازة مقابل ذلك المال”.

يذكر، أن الملكة إليزابيث، 91 عاما، تحكم البلاد منذ عام 1952، عندما كانت في الخامسة والعشرين من عمرها.

وينص نظام البلاد الملكي الدستوري، على أن الملكة رئيسة شرفية للدولة، ما يسمح للحكومة بتمرير التشريعات وإدارة شئون البلاد.