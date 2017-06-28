 Moheet on google
الأربعاء 28 يونيو 2017 09:53 صباحاً
روابط سريعة
خالد بيومي: يا رب انقذنا من «الدوري»
الناقد الرياضي خالد بيومي
الناقد الرياضي خالد بيومي

خالد بيومي: يا رب انقذنا من «الدوري»

2017-06-28 08:36:30
متابعات

انتقد الناقد الرياضي خالد بيومي، عدم انتهاء الموسم الكروي بالدوري المصري لعام “2016 -2017”.
وقال بيومي من خلال تغريده له على صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” : “كاس الامم الأوربية للشباب قرب ينتهي كاس العالم القارات نفس الشي والدوري المصري لِسَّه شغال ويهيلحمً في بداية الدوريات الاوربية.. يا رب انقذنا”.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3