استقر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البرتغالي اوجستوا ايناسيو على القائمة الأولية التي من المقرر أن تتجه إلى زيمبابوي تمهيدا لخوض لقائها أمام “كابس يونايتد”.

ومن المعروف، أن ستاد “هراري الوطني” سيستضيف يوم الأحد القادم مباراة كرة القدم بين “الزمالك” و”كابس يونايتد” في إطار منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الثانية في “دور المجموعات” بدوري أبطال أفريقيا.

ويأتي نادي الزمالك في المركز الثالث بالمجموعة برصيد 5 نقاط، فيما يتذيل “كابس يونايتد” المجموعة برصيد 3 نقاط.

ويحتل نادي “اتحاد العاصمة” الجزائري صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن فريق “أهلي طرابلس الليبي الذي يحتل المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

ويسعى “أبناء ميت عقبة” ووصيف النسخة الماضية من البطولة للفوز والحصول على الثلاثة نقاط ليعيدوا أمالهم للتأهل لدور الـ8 .

وتشهد القائمة المبدئية التي تضم 21 لاعب عودة لنجم الفريق أيمن حفني فيما تشهد غياب مهاجم الفريق باسم مرسي.

كما يغيب عن القائمة أيضا حارس المرمى محمود “جنش” وأحمد رفعت للإصابة وطارق حامد للإيقاف.

وجاءت القائمة المبدئية باختيار أحمد الشناوي وعمر صلاح في “حراسة المرمى”، وفي “الدفاع” علي جبر، محمود حمدي “الونش”، أحمد مجدي، حسني فتحي، أحمد أبو الفتوح، محمد ناصف.

وفي “خط الوسط” تم اختيار صلاح ريكو، أيمن حفني، معروف يوسف، إبراهيم صلاح، محمد إبراهيم، مصطفى فتحي ، دونجا، شيكابالا، أحمد توفيق.

وفي “الهجوم يشارك كل من ، ايمانويل مايوكا، ستانلي اوهايتشي، حسام “باولو”.