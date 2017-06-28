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مسئول أمريكي: صاروخ كوريا الشمالية الفضائي يأتى لتطوير صاروخ عابر للقارات
صاروخ فضائي

مسئول أمريكي: صاروخ كوريا الشمالية الفضائي يأتى لتطوير صاروخ عابر للقارات

2017-06-28 08:18:55
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علق مسئول أمريكي علي تسريبات إعلامية متخصصة في شؤون كوريا الشمالية بأن بيونج يانج اختبرت مؤخرا محرك صاروخ فضائي صغيرا قائلا “إنها تندرج في إطار مشروع لتطوير صاروخ بالستي عابر للقارات”.

وذكرت قناة الحرة الأمريكية اليوم الأربعاء أن تعليق المسئول الأمريكي الذي لم يكشف عنه جاء بعد أن قال مركز “38 نورث” التابع لجامعة جون هوبكينز في واشنطن إنه ليس واثقا تماما من أن التجربة التي أجريت في سوهاي الموقع الكوري الشمالي المخصص لإطلاق صواريخ إلى الفضاء الخارجي لوضع أقمار صناعية في المدار كانت لاختبار محرك صاروخ بالستي عابر للقارات.

وقد أضاف الموقع الإلكتروني أنه استنادا إلى صور التقطتها الأقمار الصناعية فإن كوريا الشمالية أجرت على ما يبدو في 22 يونيو الجاري اختبارا على محرك صغير لصاروخ فضائي.

وقد دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا إثر اجتماعه في البيت الأبيض برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى القيام سريعا بمعالجة ملف كوريا الشمالية والتهديد الذي يشكله برنامجاها النووي والبالستي.

وتصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية منذ العام الماضي إثر سلسلة من التجارب النووية وعمليات إطلاق الصواريخ التي قام بها النظام الكوري الشمالي.

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