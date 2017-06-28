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سما المصرى بالحجاب : انتظروا مفاجأة 2017
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سما المصرى بالحجاب : انتظروا مفاجأة 2017

2017-06-28 08:27:01
متابعات

دشنت الفنانة سما المصرى، حسابا لها على موقع التدوينات المصغرة “تويتر”، وتضمنت أولى تغريداتها صورة لها بالحجاب، واعدة متابعيها بمفاجأة فى 2017.

وكتبت سما “أميرة بحجابى، انتظروا مفاجأة 2017، كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك”.

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