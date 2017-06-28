دشنت الفنانة سما المصرى، حسابا لها على موقع التدوينات المصغرة “تويتر”، وتضمنت أولى تغريداتها صورة لها بالحجاب، واعدة متابعيها بمفاجأة فى 2017.

وكتبت سما “أميرة بحجابى، انتظروا مفاجأة 2017، كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك”.