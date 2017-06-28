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مصر للطيران تنقل اليوم 4 آلاف معتمر على متن 18 رحلة
طائرة مصر للطيران الجديدة ـ بوينج‎

مصر للطيران تنقل اليوم 4 آلاف معتمر على متن 18 رحلة

2017-06-28 08:25:03
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تنظم شركة مصر للطيران، اليوم الأربعاء، 18 رحلة جوية من مطاري جدة والمدينة المنورة إلى مطار القاهرة الدولي، لعودة أكثر من 4 آلاف معتمر، ضمن جسرها الجوي لعودة المعتمرين.

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة: “إنه من المقرر أن تسير الشركة اليوم الأربعاء، 11 رحلة جوية من مطار جدة الدولي، فضلا عن تسيير 7 رحلات أخرى من مطار المدينة المنورة جميعها تتجه إلى مطار القاهرة لعودة أكثر من 4 آلاف معتمر”.

وأشارت المصادر إلى أن جميع الرحلات شهدت حالة من الانتظام وفقًا للمواعيد المقررة لها بجدول التشغيل دون حدوث أي تأخيرات عن مواعيدها المقررة لها، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.

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