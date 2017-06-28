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تيلرسون يبلغ لافروف برصد واشنطن لتحضيرات هجوم كيميائي في سوريا
لافروف وريكس تيلرسون

تيلرسون يبلغ لافروف برصد واشنطن لتحضيرات هجوم كيميائي في سوريا

2017-06-28 08:14:35
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أفادت صحيفة “Daily Beast” بأن وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، هاتف نظيره الروسي، سيرجي لافروف، لمناقشة معلومات لدى واشنطن حول تحضير السلطات السورية لهجوم كيميائي داخل سوريا.

ووفقا للصحيفة، فقد بادر تيلرسون بالاتصال هاتفيا مع لافروف قبل عدة ساعات من إعلان هذه المعلومات التي أكدها البيت الأبيض، وأن الوزير الأمريكي زعم خلال المحادثات الهاتفية أن الولايات المتحدة رصدت التحضير لهجوم كيميائي آخر من قبل سوريا ، مشيرا إلى أنه ستترتب على استخدام الأسلحة الكيميائية تبعات وعواقب، ورد عليه لافروف بحسب الصحيفة قائلا :” لن يحدث شيء من هذا القبيل”.

من جانبها أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الوزير لافروف ناقش خلال المحادثات الهاتفية مع نظيره الأمريكي تسوية الأزمة في سوريا، وحث واشنطن على تفادى استفزاز الجيش السوري الذي “يقوم بعمليات قتالية ضد الإرهابيين”.

وكان الناطق باسم البيت الأبيض، شون سبايسر قد ذكر في بيان أمس أن الحكومة الأمريكية ترى أدلة تشير إلى أن السلطات في دمشق تحضر لاستخدام محتمل جديد للأسلحة الكيميائية في سوريا. وقد نفت قيادة الجمهورية العربية السورية الاتهامات الأمريكية بحقها.

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