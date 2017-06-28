الأرصاد: طقس اليوم حار.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة2017-06-28 08:11:15
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقسًا معتدلاً على السواحل الشمالية حار على القاهرة الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً.
وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية مع فرصة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية.
وقالت هيئة الأرصاد، فى بيان لها، إن الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء تثير الرمال والأتربة، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ويؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
وتُسجل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 37 درجة، والصغرى 25 والإسكندرية 31 والصغرى 23 ومطروح 30 والصغرى 22.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج به من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية تكون شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج به من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :
الصغرى العظمى
القاهرة 25 37
الإسكندرية 23 31
مطروح 22 30
بورسعيد 24 32
دمياط 25 32
بلطيم 23 33
الإسماعيلية 24 38
السويس 25 37
العريش 19 33
نخل 18 36
طابا 20 37
الطور 24 35
مرسى علم 28 38
الغردقة 28 38
شرم الشيخ 29 41
رفح 18 32
كاترين 20 34
سيوة 24 38
المنيا 23 36
الفيوم 23 38
رأس سدر 23 37
أبوسمبل 24 42
وسط الدلتا 24 36
أسيوط 23 38
سوهاج 25 41
الأقصر 28 44
أسوان 27 43
شلاتين 27 41
حلايب 29 37
الوادى الجديد 25 40
قنا 27 43
نويبع 28 39
السلوم 22 34
-
"معاريف": اتصالات مكثفة بين حماس وإسرائيل لعقد صفقة محتملة
أكد تقرير إسرائيلي أن اتصالات مكثفة تجري في الأسابيع الأخيرة بين حركة حماس وإسرائيل بوساطة عنصر ثالث. وأضاف التقرير الذي نشر في صحيفة “معاريف” العبرية، أن ...Tue, 27 Jun 2017 11:18:00 GMT
-
أول تعليق من أصالة عقب أزمة "الكوكايين"
نشرت الفنانة السورية أصالة عبر حسابها علي موقع “إنستجرام”، كواليس القبض عليها أمس الأول الأحد بمطار بيروت، لاتهامها بحيازة مادة الكوكايين المخدرة قبل أن يتم ...Tue, 27 Jun 2017 09:05:39 GMT
-
كوريا الشمالية تشبه ترامب بـ"هتلر" القرن الـ21
شبهت كوريا الشمالية، الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بأدولف هتلر، فى فصل جديد من الانتقادات اللاذعة بين الجانبين، وسط ارتفاع منسوب التوتر على ...Tue, 27 Jun 2017 09:16:47 GMT
-
قطر تشتكي دول الخليج أمام منظمة اليونسكو
تقدمت اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان بشكوى إلى منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم “اليونسكو” بسبب حرمان القطريين من الحق في التعليم. وقالت صحيفة الوطن ...Tue, 27 Jun 2017 09:56:08 GMT
-
تيلرسون يبلغ لافروف برصد واشنطن لتحضيرات هجوم كيميائي في سوريا
أفادت صحيفة “Daily Beast” بأن وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، هاتف نظيره الروسي، سيرجي لافروف، لمناقشة معلومات لدى واشنطن حول تحضير السلطات السورية لهجوم ...Wed, 28 Jun 2017 06:26:08 GMT
-
قصف تركي لمواقع وحدات حماية الشعب الكردية السورية في منطقة عفرين
أعلنت مصادر عسكرية تركية أن الجيش التركي قصف فجر اليوم الأربعاء مواقع لتنظيم وحدات حماية الشعب الكردية السورية في منطقة عفرين في ريف حلب الشمالي شمال غرب سوريا. ...Wed, 28 Jun 2017 06:18:30 GMT
-
الأمير وليام وكاميرون متورطان بفضيحة فساد في الفيفا
أفادت صحيفة “التليجراف” البريطانية، بتورط الأمير وليام، من الأسرة الحاكمة في بريطانيا ورئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون بفضيحة فساد مع الاتحاد الدولي لكرة ...Wed, 28 Jun 2017 06:11:30 GMT
-
ننشر الأخبار المتوقعة ليوم الأربعاء
القاهرة : تستأنف البنوك والبورصة نشاطها عقب العودة من عطلات عيد الفطر المبارك والتي استمرت لمدة 3 أيام (بدءا من الأحد وحتى الثلاثاء من هذا الأسبوع. تونس : يتوجه وزير ...Wed, 28 Jun 2017 06:00:17 GMT
-
هجوم إلكتروني كاسح يثير الرعب حول العالم
تعرضت شركات عالمية رائدة في أوروبا والولايات المتحدة لهجوم إلكتروني كاسح، مما أدى لوقوع عطل في حواسيبها وأنظمة تشغيلها. ويرتقب أن ينتشر إلى مزيد من الدول حول ...Wed, 28 Jun 2017 06:00:17 GMT