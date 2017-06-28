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الأرصاد: طقس اليوم حار.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة
طقس-مرتفع-2

الأرصاد: طقس اليوم حار.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

2017-06-28 08:11:15
متابعات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقسًا معتدلاً على السواحل الشمالية حار على القاهرة الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية مع فرصة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية.

وقالت هيئة الأرصاد، فى بيان لها، إن الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء تثير الرمال والأتربة، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ويؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتُسجل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 37 درجة، والصغرى 25 والإسكندرية 31 والصغرى 23 ومطروح 30 والصغرى 22.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج به من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية تكون شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج به من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 25 37

الإسكندرية 23 31

مطروح 22 30

بورسعيد 24 32

دمياط 25 32

بلطيم 23 33

الإسماعيلية 24 38

السويس 25 37

العريش 19 33

نخل 18 36

طابا 20 37

الطور 24 35

مرسى علم 28 38

الغردقة 28 38

شرم الشيخ 29 41

رفح 18 32

كاترين 20 34

سيوة 24 38

المنيا 23 36

الفيوم 23 38

رأس سدر 23 37

أبوسمبل 24 42

وسط الدلتا 24 36

أسيوط 23 38

سوهاج 25 41

الأقصر 28 44

أسوان 27 43

شلاتين 27 41

حلايب 29 37

الوادى الجديد 25 40

قنا 27 43

نويبع 28 39

السلوم 22 34

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