أعلنت مصادر عسكرية تركية أن الجيش التركي قصف فجر اليوم الأربعاء مواقع لتنظيم وحدات حماية الشعب الكردية السورية في منطقة عفرين في ريف حلب الشمالي شمال غرب سوريا.

وذكرت قناة “الحرة” الأمريكية نقلا عن مصادر عسكرية أن الجيش التركي قام بالرد على إطلاق مقاتلين من قوات حماية الشعب الكردية للنار على مواقعه، فيما لم يتضح ما إذا كان هذا القصف قد تسبب في سقوط قتلى أو مصابين.

ويأتى ذلك فيما أفادت قناة “الحرة” بأن الجيش التركي كان قد أرسل خلال الساعات والأيام الماضية تعزيزات عسكرية كبيرة إلى المنطقة الحدودية في ولاية كيليس التركية المحاذية للحدود السورية وإلى منطقة إعزاز في ريف حلب الشمالي والمحاذية لمنطقة عفرين وتشمل تلك التعزيزات دبابات وناقلات جند ومدافع وآليات مدرعة.

وتدعم الولايات المتحدة وحدات حماية الشعب الكردية في القتال ضد داعش في سوريا رغم احتجاجات متكررة من تركيا التي تصنف المقاتلين الأكراد السوريين بأنهم “إرهابيون” مرتبطون بحزب العمال الكردستاني ، الذي تعتبره الحكومة التركية منظمة إرهابية انفصالية ، وهو حزب تصنفه الولايات المتحدة أيضا تنظيما إرهابيا.