كشف تقرير لقناة الفتنة “الجزيرة” القطرية، عن تصدير تركيا لبن الحمير إلى قطر على خلفية مقاطعة الدول العربية لها بسب “مواقفها الداعمة للإرهاب”.

وعرضت القناة القطرية مقطع فيديو، مدته دقيقة و14 ثانية، يتحدث عن مزرعة تركية لتربية الحمير، ولكن للاستفادة من حليبها وليس لحومها.

وأظهر التقرير في الثانية “54” كرتونة مرسوم عليها “رأس حمار” وعبارة “يصدر إلى قطر”.

وأبرز التقرير الفوائد الكبيرة للبن الحمير، زاعمة أن السعر اللتر منه يبلغ 270 ليرة تركية، أي أغلى من سعر جرام الذهب، كما أشارت إلى أنه أشبه بلبن الأم.