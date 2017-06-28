جدد الإنتربول “الشرطة الجنائية الدولية”، نشراته الحمراء لعواصم العالم بأسماء 26 إرهابيًا يحملون الجنسية المصرية ومطلوبين للجهات الأمنية وهاربين خارج البلاد، خاصة بعدما أعلنت الدول المقاطعة لـ”قطر” عن مجموعة من الأسماء للعناصر الإرهابية المطلوبة، وجاء بينهم 26 شخصا يحملون الجنسية المصرية.

وتوقعت مصادر، محاولة بعض هذه العناصر الإرهابية التحرك من الأماكن الموجودين بها، في ظل التضييق على قطر والضغط عليها لتخليها عن العناصر الإرهابية التى تأويهم “الإمارة”، ونظرًا لتخوف بعضهم من تسليم قطر لهم، يفكروا فى التحرك من أماكن وجودهم لدول أخرى، الأمر الذى جعل الأجهزة الأمنية تسارع فى تجديد نشراتها الحمراء لكافة عواصم العالم لمطالبتها بتسليم هؤلاء الأشخاص حال دخولها.

وجاء فى النشرات الحمراء للإنتربول 26 أسمًا إرهابيًا يحملون الجنسية المصرية، وهم كل من: “يوسف عبد الله القرضاوى، ومحمد أحمد شوقى الإسلامبولى، وطارق عبدالموجود إبراهيم الزمر، ومحمد عبد المقصود محمد عفيفى، ومحمد الصغير عبد الرحيم محمد، ووجدى عبد الحميد محمد غنيم، وأيمن أحمد عبد الغنى حسنين، وعاصم عبد الماجد محمد ماضى، ويحيى عقيل سالمان عقيل، ومحمد حمادة السيد إبراهيم، وعبد الرحمن محمد شكرى عبد الرحمن، وحسين محمد رضا إبراهيم يوسف، وأحمد عبد الحافظ محمود عبد الهدى، ومسلم فؤاد طرفان، وأيمن محمود صادق رفعت، ومحمد سعد عبد المطلب عبده الرازقى، وأحمد فؤاد أحمد جاد بلتاجى، وأحمد رجب رجب سليمان، وكريم محمد محمد عبد العزيز، وعلى زكى محمد على، وناجى إبراهيم العزولى، وشحاتة فتحى حافظ محمد سليمان، ومحمد محرم فهمى أبو زيد، وعمرو عبد الناصر عبدالحق عبد البارى، وعلى حسن إبراهيم عبد الظاهر، محمد سعيد عبد النعيم أحمد”.