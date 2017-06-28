القاهرة : تستأنف البنوك والبورصة نشاطها عقب العودة من عطلات عيد الفطر المبارك والتي استمرت لمدة 3 أيام (بدءا من الأحد وحتى الثلاثاء من هذا الأسبوع.

تونس : يتوجه وزير الشئون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، إلى العاصمة الكاميرونية ياوندي، على رأس وفد كبير من رجال الأعمال وأصحاب المؤسس ليفتتح مع نظيره، أعمال لجنة المتابعة للدورة العاشرة للجنة المشتركة التونسية الكاميرونية.

الجزائر : يعرض رئيس الوزراء الجزائري عبدالمجيد تبون، مخطط عمل حكومته أمام أعضاء مجلس الأمة، وذلك طبقا للمادة 94 من الدستور.

باريس : تبدأ ميكائيل جان الأمين العام للمنظمة الدولية للفرنكوفونية، زيارة رسمية لتونس تستغرق أربعة أيام بدعوة من الرئيس الباجي قائد السبسي.

موسكو : يبحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع نظيره الألماني زيجمار جابرييل، خلال اجتماعهما في كراسنودار الروسية، المسائل المتعلقة بتنفيذ اتفاقيات (مينسك) الخاصة بالأزمة في أوكرانيا ومكافحة الإرهاب الدولي، وتعزيز عملية السلام في سوريا.

برلين : تستقبل وزيرة الدفاع لألمانية أورسولا فون در لاين، وزير الدفاع الامريكي جيمس ماتيس في مدينه جارمش بارتنكيرشن بايرن جنوب المانيا، لإجراء محادثات حول العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال الدفاعي والحوار الاستراتيجي المشترك.