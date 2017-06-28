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مجلس النواب الأمريكي يدعم "الدفاع المشترك" لحلف الناتو
مجلس النواب الامريكي

مجلس النواب الأمريكي يدعم "الدفاع المشترك" لحلف الناتو

2017-06-28 07:49:30
متابعات

وافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة، أمس الثلاثاء، على قرار يعيد التأكيد على التزام الولايات المتحدة باتفاق الدفاع المشترك لحلف الناتو، بعد أسابيع من إثارة الرئيس ترامب الشكوك تجاه دعم واشنطن للاتفاق.

ووفقا لوكالة “رويترز”، فقد جاء التصويت بأغلبية 423 صوتا، مقابل أربعة على قرار “يعيد التأكيد رسميا ” على التزام الولايات المتحدة بالفقرة الخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلسي.

ويدعم القرار أيضا دعوات للدول الأعضاء في حلف الأطلسي بإنفاق ما لا يقل عن اثنين في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع بحلول عام 2024.

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