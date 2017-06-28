حذرت الشرطة الاتحادية الألمانية أعضاء بالبرلمان من أن المخابرات التركية ربما تجسست عليهم، وقد يواجهه أخطارا أمنية محتملة من مواطنين أتراك، وفقا لصحيفة “دي فيلت”.

وقالت الصحيفة: “أجرى مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية مناقشات أمنية، مع أعضاء بالبرلمان في الأسابيع الأخيرة”.

ونقلت رويترز عن “دي فيلت”: “يقال إن المناقشات تركزت على التجسس المحتمل للمخابرات التركية والأخطار الأمنية التي يمثلها المواطنون الأتراك”.

يذكر أن المدعى العام الاتحادي بدأ تحقيقا في يناير 2017، بشأن احتمال قيام عملاء أرسلتهم الحكومة التركية إلى ألمانيا بعمليات تجسس، وفتح في مارس تحقيقا ثانيا منفصلا بشأن عمليات تجسس محتملة.