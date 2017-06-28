تصدر الشأن المحلي عناوين واهتمامات الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الأربعاء ، وجاء في مقدمتها جهود الحكومة لخفض عجز الموازنة وترشيد ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، كذلك جهودها لجذب مزيد من الاستثمارات من الداخل والخارج.

ففي صفحتها الأولى، وتحت عنوان “إسماعيل: نسعى لخفض عجز الموازنة والسيطرة على المديونية”، ذكرت صحيفة “الأهرام” أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء شدد على أن برنامج الحكومة يتضمن رؤية شاملة، بهدف خفض عجز الموازنة إلى أقل من 10%، والسيطرة على الدين العام، مبينا العمل على زيادة موارد الخزانة العامة، والسعي لتحفيز بيئة الأعمال والقطاع الخاص، وتدعيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من أجل دفع معدلات النمو، وإتاحة المزيد من فرص العمل الحقيقية.

وأضاف إسماعيل أن الحكومة تسعي، عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، إلى تحقيق أقصى درجات الانضباط المالي، بترشيد ورفع كفاءة الإنفاق الحكومى وإعادة ترتيب أولوياته، بالإضافة إلى تحصيل جميع مستحقات الدولة.

وأكد أن برنامج الحكومة يتضمن إجراءات لزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية، والتوسع في البرامج الأكثر استهدافا للفئات الأولى بالرعاية، منوها بتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية فى عدة قطاعات،للنهوض بالبنية التحتية، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة إليهم.

وتحت عنوان “بحث إضافة نقاط الخبز إلى المقررات التموينية”، قال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية في تصريح لصحيفة “الأهرام” إن الوزارة أعلنت حالة الطوارئ، لتنفيذ تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة قيمة الدعم لكل فرد على البطاقات التموينية من 21 إلى 50 جنيها،وذلك ابتداء من السبت المقبل بزيادة 25 مليار جنيه ليصل دعم الدولة للمقررات التموينية والخبز إلى 85 مليار جنيه سنويا.

وأكد المصيلحي أن 71 مليون مواطن مقيدون بقاعدة بيانات البطاقات سيستفيدون من تلك الزيادة، مبينا أن إجمالي دعم الخبز والتموين الموجه للأسرة المكونة من 4 أفراد هو 560 جنيها شهريا.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء سوف ينظر في مسألة إضافة المواليد عقب الانتهاء من تحديث البيانات. وأكد أن الوزارة تدرس إضافة مبلغ نقاط الخبز على نصيب الفرد في المقررات التموينية.

وفي الشأن المحلي أيضا وتحت عنوان “تشريعات لتحسين الخدمات وتشجيع الاستثمار”، ذكرت “الأهرام” أن عمرو الجارحي وزير المالية أكد أن الحكومة ستتقدم، قريبا، بحزمة من مشروعات القوانين المهمة، للارتقاء بالخدمات العامة وإحكام الرقابة على الإنفاق العام وموارد الدولة السيادية، إلى جانب تحسين مناخ ممارسة الأعمال وتشجيع الاستثمارات الخاصة، حيث تدرس وزارة المالية حاليا عددا من مشروعات القوانين لتعزيز النشاط الاقتصادي.

ونقلت الصحيفة عن الجارحي قوله إن “من أهم التعديلات التشريعية الجارية دراستها مشاريع قوانين: المزايدات والمناقصات الحكومية، وتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة”.

من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة “الأهرام” في صفحتها الأولى، أن مجموعة من الشباب أطلقت ، قبل أيام، حملة إعلامية غير تقليدية، تحت شعار «مصر 1095» على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي والتليفزيون والإذاعة والصحافة، بهدف استعراض الإنجازات والمشروعات التى نفذتها الدولة منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل ثلاث سنوات.

وأوضحت الصحيفة أن الحملة تطلق، خلال الأسبوع الجاري، فيلما يرصد إنجازات الدولة المصرية حكومة وشعبا ورئيسا خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث عكفت مجموعة من الشباب على التحضير للفيلم بشكل غير تقليدي، دون الاستعانة بأي شركات إنتاج، وتم تدشين صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي باسم الحملة، وجرى عرض «برومو» الفيلم، بينما سيعرض الفيلم نفسه الأسبوع الحالي.

وتناولت الحملة ــ بشكل مختصر، خلال الأيام الماضية ــ الإنجازات التي حققتها الدولة في علاج مرضى فيروس «سي»، مشيرة إلى أنه بنهاية مارس الماضي تم علاج مليون و55 ألفا و226 مريضا، بتكلفة 3 مليارات و167 ألف جنيه، تحملتها الدولة. مع زيادة مراكز العلاج من 53 إلى 164 وحدة، وخفض التكلفة العلاجية للمريض الواحد، من 10 آلاف و545 جنيها إلى 1527 جنيها، نتيجة استخدام الدواء المصنع فى مصر. وتطرقت الحملة، أيضا، إلى الإنجازات المتحققة في «الإسكان الاجتماعي» خلال السنوات الثلاث، إذ تم بناء 220 ألف وحدة سكنية، ويجرى بناء 280 ألف وحدة أخري، بتكلفة إجمالية 72 مليار جنيه، لتخدم 500 ألف أسرة، أى ما يعادل 2.5 مليون مواطن.

أما صحيفة “الجمهورية” فذكرت في صفحتها الأولى تحت عنوان “النسور تصطاد تعابين الإرهاب”، أن القوات الجوية تمكنت أمس من تدمير 12 سيارة محملة بالأسلحة والذخائر خلال محاولاتها اختراق الحدود الغربية عبر ممرات صحراوية. وذلك عقب تتبع إحداثياتها.

وأوضحت الصحيفة أن معلومات استخباراتية كانت قد أكدت وجود تجمع من سيارات الدفع الرباعي في المنطقة الحدودية في طريقها لاختراق الحدود ودخولها إلي الأراضي المصرية.

وأشارت إلى أنه علي الفور صدرت الأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة إلي تشكيلات القوات الجوية لاستطلاع المنطقة الحدودية واكتشاف وتتبع الأهداف المعادية. وتأكيد إحداثياتها، مبينة أن التشكيلات أقلعت نحو الهدف وتم التعامل معه لمدة 12 ساعة متواصلة. انتهت بتدمير كامل السيارات التي كانت في التجمع الذي تم رصده.

وأضافت “الجمهورية” أن القوات قامت بعملية تمشيط موسعة للمنطقة الحدودية المتاخمة لمنطقة القصف. وكذلك مطاردة العناصر الهاربة من جراء عمليات القصف.

وحول قواعد صرف العلاوة الاستثنائية، ذكرت صحيفة “الجمهورية” أن عمرو الجارحي. وزير المالية سيصدر خلال ساعات ، قواعد صرف العلاوة الاستثنائية للعاملين بالدولة، التي قررتها الحكومة، وصدق عليها الرئيس ويستفيد منها كل من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ، وغير المخاطبين به، كما يصدر قواعد صرف العلاوة الدورية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. نظراً لأن قانون الخدمة المدنية يتضمن بالفعل علاوة دورية للمخاطبين بأحكامه. تصرف أول كل عام مالي.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مسئول بوزارة المالية قوله “إن إصدار هذه القواعد يأتي لضمان صرف العلاوتين مع راتب يوليو المقبل. مشيراً إلي أن القانون رقم 78 لسنة 2017. الخاص بمنح علاوة استثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. ينص علي منح العاملين بالدولة سواء الدائمون أو المؤقتون بمكافآت شاملة. وذوو المناصب العامة. والربط الثابت داخل مصر من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية. وكذلك العاملون بالدولة التي تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة. علاوة غلاء استثنائية بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيه 2017. أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ. وبحد أدني 65 جنيهاً وأقصي 130 جنيهاً شهرياً. وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل. وتضم إليه اعتباراً من أول يوليو 2017”.

وأضاف أن القواعد ستتضمن صرف العلاوة للعاملين بشركات القطاع العام. وقطاع الأعمال العام علي أن تضع الشركات الضوابط الخاصة بها.

وستنص علي عدم صرفها للعاملين الذين يعملون بالخارج. فيما عدا العاملين الذين يعتبر عملهم بالخارج امتداداً لعملهم الأصلي. وعدم صرفها أيضاً للعاملين المعارين للعمل بالخارج. والعاملين الموجودين بالداخل في إجازات خاصة بدون مرتب. ومن لا يتقاضون مرتباتهم في الداخل من العاملين الموجودين بالخارج في إجازات خاصة. أو إجازات أو منح دراسية أو بعثات. وذلك طوال مدة الإجازة أو المنحة أو البعثة.. وتصرف العلاوة عند عودتهم من العمل بالخارج. أو الإعارة أو الإجازة أو المنحة أو البعثة. وذلك اعتباراً من تاريخ تسلمهم للعمل بالداخل. وعلي أساس الأجر الأساسي المستحق لهم في 10/6/.2017

وأوضح أن قانون العلاوة الاستثنائية لا يسمح بالجمع بين هذه العلاوة والزيادة التي تتقرر اعتباراً من أول يوليو 2017 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه. وذلك مع مراعاة إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة. استحق العلاوة الخاصة. فإذا كانت قيمتها أقل من الزيادة في المعاش. زيد المعاش بقيمة الفرق بينهما. لافتاً إلي أنه إذا كان العامل قد بلغ سن انتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش. فإذا كانت أقل من قيمة العلاوة. أدي له الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.

وتحت عنوان “اليوم نتيجة الدبلومات الفنية.. والثانوية 19 يوليو” ذكرت “الجمهورية” أن اليوم يستأنف 52 ألف مقدر درجات أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة في 21 مقراً علي مستوي الجمهورية بعد توقف 5 أيام بسبب إجازة عيد الفطر المبارك.

وكشف خالد عبدالحكم نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة عن أن الانتهاء من أعمال التصحيح في كافة المواد 12 يوليو القادم. علي أن يعقبها مراجعة شاملة لأعمال التصحيح

ورصد الدرجات وتحميل نتائج الطلاب علي الحاسب الآلي. علي أن يتم بعد ذلك مراجعة أوائل الكنترولات الأربعة الرئيسية في القاهرة وأسيوط والمنصورة والإسكندرية. بحيث تكون النتيجة جاهزة وعلي مكتب الدكتور طارق شوقي يوم 19 يوليو تقريباً.

وأوضح أن أعمال التصحيح انتهت في مواد اللغة العربية والإنجليزية واللغة الثانية. كما أن الوزارة بصدد وضع نظام جديد لتظلمات الطلاب في الثانوية العامة أكثر عدالة.

بينما تعلن وزارة التربية والتعليم اليوم نتيجة الدبلومات الفنية. وحصلت 13 طالبة من 16 علي المراكز الأولي.

وبالنسبة لتنسيق الجامعات. أكد سيد عطا. رئيس قطاع التعليم العام. المشرف علي مكتب التنسيق. إلغاء كافة الاستثناءات بالنسبة لقبول الطلاب في مختلف الجامعات مع وضع نظام جديد لحل مشكلة القبول لبعض المناطق الجغرافية التي شهدت بعض المشاكل العام الماضي. مشيراً إلي أنه تقرر اعتبار محافظتي القاهرة والجيزة إقليماً جغرافياً واحداً.

وبعد فشله في تسريب أسئلة امتحانات الثانوية العامة. نشر موقع شاومينج المشبوه. توقعاته للتنسيق لجميع الكليات.. حيث ادعي انخفاض النسبة عن العام الماضي.

وفي متابعتها للشأن المحلي أيضا، ذكرت صحيفة “الجمهورية” في صفحتها الأولى، أن مي عبدالحميد رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري والمدير التفنيدي لصندوق الإسكان الاجتماعي كشفت عن مشروع قانون سيناقش قريباً بمجلس النواب لدمج صندوق الإسكان مع صندوق التمويل العقاري بما يضمن توفير موارد مستدامة لمشروع الإسكان الاجتماعي موضحة أنه خلال ثلاث سنوات سيكون قد تم الانتهاء من تنفيذ مليون وحدة إسكان اجتماعي.

وأكدت أن التمويل العقاري خارج المبادرات يواجه تحديات كبيرة بسبب وصول سعر الفائدة إلي 24% مشيرة إلي أن الصندوق يمول العقارات التي تتراوح أسعارها ما بين 165 و200 ألف جنيه.

وأشارت إلى أن منتصف يوليو سيشهد طرح الإعلان التاسع للإسكان الاجتماعي والذي سيشهد اختلافاً في التسعير وفئات الدخل المستهدفة مضيفة أن إجراءات الاستعلام عن المستفيدين في الكراسة الزرقاء ستبدأ في أول أغسطس القادم وسيتم التسكين في نهاية سبتمبر وحتي نهاية العام.

وأوضحت أن عدد المستفيدين من مبادرة البنك المركزي وصل إلي 80 ألف عميل وبلغ التمويل مليارا و452 مليون جنيه بخلاف 6 مليارات و700 مليون جنيه تمويل من البنوك وهناك 6 آلاف عميل جديد شهرياً مشيرة إلي أن الشريحة المستهدفة من قرض البنك الدولي 75 مليون دولار.

أما صحيفة “الأخبار” فذكرت أن لجنة التضامن بالبرلمان تعكف على إعداد مذكرة للرد على انتقادات الكونجرس الأمريكى لقانون الجمعيات الأهلية ، ونقلت الصحيفة عن عبد الهادي القصبى رئيس لجنة التضامن تأكيده أن المذكرة تحمل توضيحا للمواد التى وجه إليها انتقادات من اعضاء الكونجرس أو المتهمين بمجال حقوق الإنسان وأعضاء الجمعيات الأهلية بالخارج، مضيفا أن أكثر المواد التى وجه إليها انتقادات كانت البند > من المادة 80 الخاصة بنسبة 1 % من صافى حصيلة تراخيص جمع المال الصادر للجمعية ومن قيمة كل منحة مصرح لها بالحصول عليها.

كما أكد القصبي أن الجانب الأمريكي اعتقد أن نسبة ال1% المنصوص عليها فى القانون محصلة لصالح الضرائب مما دعاه إلى رفضها ولكن الحقيقة أن هذه النسبة تذهب إلى صندوق دعم الجمعيات الأهلية الصغيرة.

وأضاف أن هناك حملة ممنهجة على القانون من قبل جماعات المنتفعين التى نجحت فى إجهاض 38 مسودة حكومية تخص القانون.

من جانبه أكد د. أحمد سعيد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، أن وفدا من نواب الكونجرس الأمريكى سيزور مصر خلال يوليو المقبل.

وتحت عنوان “بعد العيد : القوى العاملة تناقش تنظيم المقابل المادى للموظفين بالمعاش” ذكرت “الأخبار” أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تناقش عددا من التشريعات خلال الفترة المقبلة تبدأها بمناقشة مشروع قانون التنظيمات النقابية الأسبوع المقبل.

وأكد النائب جمال عقبى وكيل اللجنة، في تصريحات خاصة لـ”الأخبار”، انه ومن المقرر أن تناقش اللجنة مشروع قانون بشأن تنظيم المقابل المادي لتولى الوظائف للعاملين بالدولة المتجاوزين سن الـ 60.

وأكد النائب ممدوح مقلدان مشروع القانون يتضمن 5 مواد ويضع شروطا لاستمرارهم في العمل وكيفية تقاضى مستحقاهم المالية .. مشيرا إلى أن أهم ملامح مشروع القانون تتضمن أن أي موظف تجاوز سن الـ60 وتم مد عمله فيجب أن يخضع لكشف طبي عليه للتأكد من انه مؤهل للاستمرار في العمل بالإضافة إلى إلغاء مرتبه وان يحاسب بالمكافأة.

وعن الوضع في العراق، ” ذكرت صحيفة “الأخبار” أن القوات العراقية تقدمت أمس نحو ضفة نهر دجلة بمدينة الموصل القديمة الهدف الرئيسي لها في حملتها المستمرة منذ ثمانية أشهر لاستعادة المدينة التي أعلنها تنظيم داعش عاصمة له فيما قال رئيس الوزراء العراقي إنه يتوقع الانتصار قريبا جدا.

وأوضحت الصحيفة أن القوات العراقية تقاتل نحو 350 مسلحا منتشرين وسط المدنيين في المدينة القديمة. وقالت القوات إن الشرطة الاتحادية طردت عناصر تنظيم داعش من جامع الزيواني ولم تتبق سوي أيام قليلة للقضاء تماما علي المسلحين بالمدينة القديمة. وقال رئيس الوزراء حيدر العبادي عبر موقعه مساء أمس الأول »الوقت قريب جدا لإعلان النصر النهائي علي عصابات داعش الإرهابية»‬.

ونقلت “الأخبار” عن اللواء عبد الوهاب الساعدي من قوات مكافحة الإرهاب قوله إن العملية مستمرة لتحرير باقي أجزاء المدينة القديمة. وقال الفريق رائد شاكر جودت قائد الشرطة الاتحادية للتلفزيون الحكومي العراقي إن القوات العراقية أمامها نحو 600 متر فقط للوصول إلى شارع الكورنيش المحاذي للضفة الغربية لنهر دجلة.

وأضاف جودت إن قواته ستصل إلي شارع الكورنيش في غضون أيام قليلة وستحسم المعركة.

وتحت عنوان “واشنطن تحذر الأسد من هجوم كيماوي جديد” ذكر صحيفة “الأخبار” أن واشنطن حذرت أمس الرئيس السوري بشار الأسد من شن هجوم كيميائي جديد في بلاده، قائلة إنه “سيدفع ‬ثمنا باهظا هو وجيشه»” إذا أقدم علي هذه الخطوة.

كما ذكرت “الأخبار” أن روسيا نددت بهذه التهديدات الأمريكية واعتبرتها “‬غير مقبولة”.

ونقلت “الأخبار” عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله إنه “لا يعرف ‬الأسباب أو الأدلة التي تستند إليها واشنطن في اتهاماتها. كما اعتبر سيناتور روسي أن هذه التهديديات تعني أن واشنطن قد تخطط لتوجيه ضربة جديدة إلي القوات السورية”.