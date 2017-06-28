اختبرت بيونج يانج مؤخرا محرك صاروخ فضائي صغيرا، وفق ما أفاد موقع إلكتروني متخصص اليوم الأربعاء، في خطوة قال مسئول أمريكي إنها تندرج في إطار مشروع لتطوير صاروخ باليستي عابر للقارات.

وقال مركز “38 نورث” التابع لجامعة جون هوبكينز في واشنطن إنه ليس واثقا تماما من أن التجربة التي جرت في سوهاي، الموقع الكوري الشمالي المخصص لإطلاق صواريخ إلى الفضاء الخارجي لوضع أقمار اصطناعية في المدار، كانت لاختبار محرك صاروخ باليستي عابر للقارات.

وأضاف الموقع الإلكتروني أنه استنادا إلى صور التقطتها الأقمار الاصطناعية، فإن كوريا الشمالية أجرت على ما يبدو قرابة 22 يونيو اختبارا على محرك صغير لصاروخ فضائي.

وأوضح الموقع أن صورا التقطتها الأقمار الاصطناعية في 10 يونيو لم تظهر أي استعدادات لإجراء هذه التجربة، ما يعني أن بيونج يانج لديها القدرة الفنية واللوجستية على إجراء هذا النوع من التجارب من دون سابق إنذار.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا الإثنين الماضي، إثر اجتماعه في البيت الأبيض برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى القيام “سريعا” بمعالجة ملف كوريا الشمالية والتهديد الذي يشكله برنامجاها النووي والباليستي.

وتصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية منذ العام الماضي، إثر سلسلة من التجارب النووية وعمليات إطلاق صواريخ قام بها النظام الكوري الشمالي.