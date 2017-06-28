أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن طائرة هليكوبتر ألقت قنبلتين على مقر المحكمة العليا في العاصمة كاراكاس، واصفا ذلك بأنه “اعتداء ارهابي”.

ونقلت قناة سكاي نيوز بالعربية اليوم الأربعاء عن مادورو قوله إن إحدى القنبلتين انفجرت والأخرى لم تنفجر، مؤكدا أن المروحية التي ألقتهما تابعة للشرطة العلمية الفنزويلية.

وأضاف أنه كان هناك حفل استقبال في المحكمة العليا وكان ممكنا أن يتسبب الاعتداء بمأساة، موضحا أن المهاجمين قصفوا المحكمة العليا وحلقوا فوق وزارة الداخلية والعدل، معتبرا أن هذا من نوع التصعيد العسكري.

وكشف عن أن المروحية التي شنت الهجوم كان يقودها طيار وزير الداخلية والعدل السابق ميغيل رودريغيز توريس الجنرال المتقاعد الذي شغل لفترة طويلة منصب رئيس الاستخبارات لكنه في الاونة الاخيرة ابتعد عن الحكومة، متهما الجنرال توريس بالتورط في تحضيرات مفترضة لتنفيذ انقلاب ضده.