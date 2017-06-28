"الموساد" ينشئ صندوقا لتطوير مجال التجسس2017-06-28 07:35:28
أنشأ جهاز المخابرات الإسرائيلي “موساد” صندوق استثمار، للمساعدة في اكتساب معرفة جديدة في مجال التجسس، ويقدم منحا تصل قيمتها إلى مليوني شيكل “نحو 570 ألف دولار” للمشروع الواحد لاجتذاب أفكار جديدة.
وقالت الحكومة الإسرائيلية في بيان، إن الموساد يسعى للحصول على تكنولوجيا في مجالات متنوعة، منها علم الروبوت وتكنولوجيا التصغير والتشفير، بالإضافة إلى أساليب آلية جديدة لاستخلاص المعلومات من الوثائق، وسبل جديدة لتنفيذ العمليات بمزيد من السرية.
وأصدر الصندوق الجديد الذي يحمل اسم “ليبرتاد” بيانًا قال فيه إنه مستعد لتقديم منح بقيمة تصل إلى مليوني شيكل للمشروع مقابل حقوق غير حصرية في التكنولوجيا.
ونقلت “رويترز” عن البيان إن المطورين سيحتفظون بحقوق ملكية منتجهم ويستطيعون بيعها.
وأضاف: “يريد الموساد تشجيع الابتكار واستحداث تكنولوجيا رائدة، سنطبق التكنولوجيا التي يتم تطويرها بالتعاون مع الأطراف”.
-
"معاريف": اتصالات مكثفة بين حماس وإسرائيل لعقد صفقة محتملة
أكد تقرير إسرائيلي أن اتصالات مكثفة تجري في الأسابيع الأخيرة بين حركة حماس وإسرائيل بوساطة عنصر ثالث. وأضاف التقرير الذي نشر في صحيفة “معاريف” العبرية، أن ...Tue, 27 Jun 2017 11:18:00 GMT
-
أول تعليق من أصالة عقب أزمة "الكوكايين"
نشرت الفنانة السورية أصالة عبر حسابها علي موقع “إنستجرام”، كواليس القبض عليها أمس الأول الأحد بمطار بيروت، لاتهامها بحيازة مادة الكوكايين المخدرة قبل أن يتم ...Tue, 27 Jun 2017 09:05:39 GMT
-
كوريا الشمالية تشبه ترامب بـ"هتلر" القرن الـ21
شبهت كوريا الشمالية، الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بأدولف هتلر، فى فصل جديد من الانتقادات اللاذعة بين الجانبين، وسط ارتفاع منسوب التوتر على ...Tue, 27 Jun 2017 09:16:47 GMT
-
قطر تشتكي دول الخليج أمام منظمة اليونسكو
تقدمت اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان بشكوى إلى منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم “اليونسكو” بسبب حرمان القطريين من الحق في التعليم. وقالت صحيفة الوطن ...Tue, 27 Jun 2017 09:56:08 GMT
-
اتيكيت العيد .. 11 اسلوب هام يفضل اتباعها
وفي العيد تكثر الزيارات العائلية ، لتبادل التهانى ونصل الأرحام ونزور الأهل والأقارب ونستقبل الضيوف ونقدم كل ما لذّ وطاب من الحلويات، ونقدم العيدية لأطفال العائلة ...Mon, 26 Jun 2017 08:36:53 GMT
-
بالفيديو.. لبناني يخط القرآن بطريقة فريدة من نوعها
أتمّ خطاط لبناني مشروعاً استمر عامين لكتابة القرآن بخط اليد مستخدماً الخط الديواني الذي يندر استخدامه لصعوبته. ويعتقد محمود بعيون (80 عاماً) أن هذه هي المرة الأولى ...Wed, 28 Jun 2017 00:47:48 GMT
-
عبارات عليك بتجنبها في مقابلة العمل
مقابلة عمل أو مناقشة مع صديق .. مواقف نرغب أن نترك فيها انطباعاً جيداً على من حولنا، رصد خبراء بعض الأمور التي تجعل الآخرين يشيدون بذكائك وسعة اطلاعك، الكلمات ...Wed, 28 Jun 2017 00:33:59 GMT
-
7 نصائح غذائية لما بعد العيد
بعد انقضاء شهر رمضان فإن معرفة ما يمكن تناوله، يشكل استراتيجية مفيدة، للتمتع بالطعام، وصحة الجسم في الوقت ذاته. وتشارك أخصائية التغذية في جامعة مركز ماريلاند الطبي ...Wed, 28 Jun 2017 00:33:59 GMT
-
الألسكو تهدي"آشور بانيبال" العراقية ٢٢٠ كتاباً
قامت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بتزويد مكتبة آشور بانيبال بـ 220 كتابًا اسهامًا منها في دعم المكتبة. وبهذه المناسبة قام د. فيصل الحفيان مدير معهد ...Wed, 28 Jun 2017 00:33:59 GMT