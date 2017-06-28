أنشأ جهاز المخابرات الإسرائيلي “موساد” صندوق استثمار، للمساعدة في اكتساب معرفة جديدة في مجال التجسس، ويقدم منحا تصل قيمتها إلى مليوني شيكل “نحو 570 ألف دولار” للمشروع الواحد لاجتذاب أفكار جديدة.

وقالت الحكومة الإسرائيلية في بيان، إن الموساد يسعى للحصول على تكنولوجيا في مجالات متنوعة، منها علم الروبوت وتكنولوجيا التصغير والتشفير، بالإضافة إلى أساليب آلية جديدة لاستخلاص المعلومات من الوثائق، وسبل جديدة لتنفيذ العمليات بمزيد من السرية.

وأصدر الصندوق الجديد الذي يحمل اسم “ليبرتاد” بيانًا قال فيه إنه مستعد لتقديم منح بقيمة تصل إلى مليوني شيكل للمشروع مقابل حقوق غير حصرية في التكنولوجيا.

ونقلت “رويترز” عن البيان إن المطورين سيحتفظون بحقوق ملكية منتجهم ويستطيعون بيعها.

وأضاف: “يريد الموساد تشجيع الابتكار واستحداث تكنولوجيا رائدة، سنطبق التكنولوجيا التي يتم تطويرها بالتعاون مع الأطراف”.