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إصابة 34 شخصاً على الأقل إثر خروج عربتي مترو أنفاق عن القضبان بنيويورك
حادثة قطار في امريكا

إصابة 34 شخصاً على الأقل إثر خروج عربتي مترو أنفاق عن القضبان بنيويورك

2017-06-28 07:27:35
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أصيب 34 شخصًا على الأقل بجروح معظمها طفيفة لدى خروج عربتي مترو عن القضبان قبيل الوصول إلى محطة بحي هارلم في مدينة نيويورك الأمريكية.

وذكرت قناة “الحرة” الأمريكية اليوم الأربعاء أن الحادث أدي إلى احتجاز قرابة 800 شخص، كانوا على متن القطار، لنحو ساعة قبل أن تتمكن فرق الإنقاذ من إخراجهم من النفق إلى السطح، مشيرة إلي أنه تم نقل 17 من الجرحى إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

من جانبها، قالت إدارة النقل التي تشرف على عمل مترو نيويورك إن الحادث وقع بعد تفعيل مكابح الطوارئ والذي أدى بدوره إلى خروج العربتين عن السكة وارتطامهما بجدران النفق، مشيرة إلى أنها لم تحدد بعد أسباب تفعيل المكابح.

وقد أدي الحادث أيضا عن انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة وعطل أربعة من خطوط نقل المترو.

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