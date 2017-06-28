5 مخاطر تصنعها الجرعات الزائدة من فيتامين "سي"2017-06-28 02:37:33
يعتبر فيتامين “C” من المكملات الغذائية المفيدة للجسم خاصة في مجال الوقاية من الانفلونزا أو العناية بالبشرة والشعر أو الوقاية من بعض أنواع السرطان، إلا أن الجرعات الزائدة منه قد تضر بالجسم.
فبحسب خبراء التغذية لا ينصح بأكثر من 90 ملجم من فيتامين “C” للرجل وأقل من ذلك للمرأة، كجرعة يومية، وهو موجود بكثرة في كثير من الفواكه والخضراوات مثل البرتقال والليمون والكيوي والبصل والفلفل، وغيرها.
حسب “العربية” عن تقرير نشره موقع “بولدسكلي”، المعني بالصحة، فالجرعات الزائدة من فيتامين “C” (المعروف طبياً بحمض الـ”أسكوربيك”، قد تؤدي إلى بعض الأعراض الجانبية التي قد تعود بالضرر على الجسم، وتشمل تلك الأعراض ما يلي:
1- الغثيان والإسهال
هي من الأعراض الأكثر شيوعاً في حالة تناول جرعات زائدة من فيتامين “C”، خاصة إذا تم تناول تلك الجرعات على معدة فارغة، وذلك بسبب التأثير الأسموزي لفيتامين “C” على مجرى الأمعاء.
2- حصوات الكلى
من خواص فيتامين “C” أنه يزيد من إفراز حمض الـ”يوريك” والأكسالات البولية، ما يساعد في تكون حصوات الكلى. لذا فالأشخاص الذين يعانون من تكرر تكون حصوات الكلى، ينصح بأن يكونوا حريصين في تناول فيتامين “C”.
3- الامتصاص الزائد للحديد
من الخواص المميزة لفيتامين “C” أنه يعزز من امتصاص الحديد في الجسم، إلا أن ذلك قد يصبح ضاراً في بعض الأحيان، خاصة لدى المصابين بمرض “ترسب الأصبغة الدموية Hemochromatosis” الوراثي، وهو مصطلح طبي يعني تراكم الحديد داخل جسم الإنسان نتيجة لاختلال جيني، مما يؤدي إلى امتصاص كميات كبيرة من الحديد من الجهاز الهضمي فتترسب في الكبد ويؤدي هذا الأمر إلى حدوث سرطان الكبد.
4- طفح جلدي
من الأعراض الضارة لزيادة معدلات فيتامين “C” في الجسم هو ظهور طفح جلدي، في صورة حساسية للجلد، وهي تظهر على الأخص في الأطفال الرضع.
5- الإرهاق
من الأعراض التي تدل على زيادة نسبة فيتامين “C” في الجسم أيضاً الشعور بالإرهاق، والذي قد يتطور إلى نوع من الدوار والنعاس في بعض الأحيان.
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