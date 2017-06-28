أسباب تدفعك لعدم نزع خيوط الموز

لا شك أن العديد من الناس يحبون الموز، تلك الفاكهة اللذيذة التي تحتوي على كميات عالية من البوتاسيوم فضلاً عن العديد من الفوائد الغذائية الأخرى، إلا أن مشكلة واحدة ...