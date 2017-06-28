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بالفيديو.. طريقة سحرية للربح من قشر الموز
الموز

بالفيديو.. طريقة سحرية للربح من قشر الموز

2017-06-28 02:29:57

لا تٌرمى قشور الموز أو أوراق ثمرة الموز إنما يعاد تدويرها في إحدى المدن الهندية.

وحسب “سكاي نيوز” عربية قرر المزارع موروجيسان وفريقه المكون من 50 سيدة، استثمار مخلفات مزارع الموز في صنع سلات ونوافد، للمشاهدة. اضغط هنا.

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