بالفيديو.. طريقة سحرية للربح من قشر الموز2017-06-28 02:29:57
لا تٌرمى قشور الموز أو أوراق ثمرة الموز إنما يعاد تدويرها في إحدى المدن الهندية.
وحسب “سكاي نيوز” عربية قرر المزارع موروجيسان وفريقه المكون من 50 سيدة، استثمار مخلفات مزارع الموز في صنع سلات ونوافد، للمشاهدة. اضغط هنا.
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