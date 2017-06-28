بعد انقضاء شهر رمضان فإن معرفة ما يمكن تناوله، يشكل استراتيجية مفيدة، للتمتع بالطعام، وصحة الجسم في الوقت ذاته.

وتشارك أخصائية التغذية في جامعة مركز ماريلاند الطبي كورتني فيريرا، ومؤلف كتاب “خرافة الحمية” والبروفيسور في جامعة كينجز كوليدج في لندن تيم سبكتور، نصائحهما حول أفضل الأطعمة التي يمكن تناولها ومتى يمكن تناولها، وذلك للاحتفال بعيد الفطر وما بعده بصحة جيدة، حسب شبكة “سي إن إن” الإخباري.

ابدأ تدريجياً بتناول الطعام: يمكن بدء النهار بوجبة فطور صغيرة، حتى يعتاد الجسم على تناول الطعام مجدداً في مثل هذا التوقيت الصباحي.

تناول الطعام بكميات قليلة ومتكررة: تجنب تناول كميات كبيرة من الطعام مرة واحدة، إذ من الأفضل تناول كميات صغيرة، والتأكد من تلبية حاجة الجسم.

فن الوجبات الصغيرة: يمكن تجنب مشاكل الجهاز الهضمي من خلال تناول أنواعاً مختلفة من الطعام ولكن بكميات صغيرة.

كن متمهلاً في تناول السكر: إذا كنت قد مارست الصيام طيلة شهر رمضان فتناول كميات كبيرة من الحلوى خلال العيد قد يسبب شعورك بالغثيان والمرض.

الالتزام بحمية تعتمد على التنوع في الأطعمة: وينصح أخصائيو التغذية بالتأكد من أن الجسم يأخذ حاجته من البروتينات، الكربوهيدرات، والفاكهة، والخضار.

أكثر من تناول السوائل: قد يتسبب الصيام بجفاف الجسم، لذا أكثر من تناول السوائل في أيام العيد حتى تعوض خسارة جسمك للسوائل

حافظ على البكتيريا الجيدة: خلال أيام العيد تناول المأكولات الغنية بالبروبايوتيك مثل الأجبان والألبان، والأطعمة الغنية بالبوليفينول مثل الأرضي شوكي، والبصل، والتوت الأحمر، وزيت الزيتون، والتي تساعد على نمو البكتيريا الجيدة.