قامت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بتزويد مكتبة آشور بانيبال بـ 220 كتابًا اسهامًا منها في دعم المكتبة.

وبهذه المناسبة قام د. فيصل الحفيان مدير معهد المخطوطات العربية، ومدير معهد البحوث والدراسات العربية يوم الخميس 22 يونيو الحالي بزيارة على رأس وفد من المعهدين، إلى السفارة العراقية في القاهرة، حيث جرى تسليم الكتب.

وكان في استقبال الوفد السفير حبيب محمد هادي الصدر وأركان السفارة، وجرى خلال اللقاء بحث عدد من المسائل المتصلة بالتعاون بين المعهدين والمؤسسات التراثية والأكاديمية بالعراق، ومن هذه المسائل إجراء مسح لأوضاع التراث والمخطوطات في الموصل بعد تحريرها من داعش، وإعادة الاعتراف من قبل الجهات المعنية العراقية بشهادات معهد البحوث.

وقال د. الحفيان إن العراق كان ولا يزال بلدًا فاعلاً ومؤثرًا في منظومة العمل العربي المشترك، وإنَّ الألكسو تنوه بحرصه على تسديد التزاماته تجاهها على الرغم من الظروف التي يمر بها.

وأوضح أن معهد المخطوطات كان واعيًا على مدى العقود الماضية بالثروة التراثية العظيمة كمًا وكيفًا التي تضمها المكتبات العراقية، ولذلك أصدر عددًا من الفهارس التي تعد وثائق مهمة اليوم بعد ما تعرض له هذا التراث في السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أنه عرض على سعادة السفير بيانًا بأعداد الطلبة العراقيين في معهد البحوث في مراحل الدبلوم والماجستير والدكتوراه، مؤكدًا أنهم يحظون بكامل الرعاية.

من جهته أكد السفير أنه سيجري الاتصالات اللازمة مع الجهات المعنية في العراق، لوضعها في صورة الجهود التي يبذلها المعهدان في خدمة الطلبة العراقيين وفي ترسيخ البحث العلمي، والحفاظ على التراث.