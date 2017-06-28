صدر حديثا عن المكتب المصري للمطبوعات بالقاهرة كتاب “دينج شياو بينغ.. مهندس بناء الصين الحديثة”، الكتاب سيرة ذاتية مصورة تتعرض لأعماله الجليلة ولأفكاره العظيمة.

دينج شياو بينغ هو أحد الزعماء البارزين الذين حظوا بحب وتقدير واحترام الحزب الشيوعي الصيني والجيش والشعب بأكمله على اختلاف أطيافه وقومياته، وهو أحد الزعماء الماركسيين من طبقة البروليتاريين الثوريين، وهو كذلك من أهم الساسة والعسكريين والدبلوماسيين وأعضاء الحزب الشيوعي الصيني وجيش التحرير الشعبي، وأحد زعماء جمهورية الصين الشعبية العظام، وهو أيضًا مؤسس ومهندس حركة الإصلاح والانفتاح الشيوعية وحركة المعاصرة، فضلًا عن كونه أحد أهم المنظرين وله الكثير من النظريات التي عرفت بنسبتها إليه.

بعبارة أخرى يعد دينج شياو بينغ شخصية القرن التي أثرت وغيرت الملامح التاريخية للصين.