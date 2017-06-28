مقابلة عمل أو مناقشة مع صديق .. مواقف نرغب أن نترك فيها انطباعاً جيداً على من حولنا، رصد خبراء بعض الأمور التي تجعل الآخرين يشيدون بذكائك وسعة اطلاعك، الكلمات الأجنبية والعبارات المعقدة قد تأتي بنتائج عكسية تماماً.

رصد علماء النفس أمور تساعدك في ترك انطباع جيد في مقابلة العمل وأبرزها الابتعاد عن المبالغة في إظهار الذكاء، وحسب “DW”، فمن منا لم يصادف في محيطه هذا الشخص الذي يحرص دائما على استخدام التعبيرات المعقدة والجمل صعبة الفهم في محاولة لإبراز تميزه واطلاعه الواسع؟.

خلص باحثون أمريكيون في علم النفس إلى أن هذه الطريقة تأتي بنتيجة عكسية تماما إذ أن استخدام العبارات البسيطة والجمل السهلة هي الطريق الأسهل للوصول للآخر.

استخدام الكلمات الأجنبية أيضاً من الأمور التي تأتي بنتائج عكسية وكذلك استخدام المصطلحات العلمية المعقدة التي لا تجعل الناس بالضرورة ينظروا إليك كنابغة، لكن هناك بعض المواقف التي يفيدك فيها استخدام مصطلحات متخصصة كما هو الحال في مقابلات العمل مثلاً، وفقا لتقرير نشرته مجلة “بريجيته” الألمانية.

”النظارة والكتاب” صورة تقليدية للأذكياء!

الإمساك بكتاب خلال وقت الفراغ سواء في العمل أو وسائل المواصلات، من الطرق التقليدية التي تترك لدى الآخرين انطباعاً بأنك من الشخصيات المطلعة والمثقفة، لكن يجب الحذر من أن المبالغة في هذا الأمر تجعل الناس يرون أنك شخصية كارتونية ولا يتعاملون معك بجدية.

من الصور التقليدية الأخرى المرتبطة بالذكاء هي ارتداء النظارة الطبية، إذ أظهر استطلاع للرأي أجراه باحثون في بريطانيا، أن نحو 43 % يرون أن الذي يرتدي النظارة يعطي انطباعاً بأنه أذكى وأكثر اطلاعاً من الآخرين.

نتيجة أخرى ملفتة للانتباه خلصت لها دراسة نفسية نشرتها صحيفة “فيلت” الألمانية، وهي أن بعض الصفات الشكلية تترك تلقائيا انطباعاً لدى الآخر بأنك شخصية ذكية، إلى ذلك خلص الباحثون إلى أن أصحاب الوجه النحيف الطويل والجبهة العريضة والمساحة الواسعة بين العينين، يعطوا في الغالب انطباعا بالذكاء.

في الوقت نفسه ينصح الخبراء بالابتعاد عن التظاهر أو التجمل، فإذا كنت في حلقة من الأصدقاء أو المعارف وتمت مناقشة كتاب جديد، فلا داعي للتظاهر بأنك قرأت الكتاب إذ أن الاعتراف بالحقيقة هو الأفضل في الانطباع الذي تتركه لدى الجميع. وأخيرا فإن الابتسام لا يفتح القلوب فحسب، بل يعطي انطباعا بالذكاء كما أظهرت دراسة أجريت في براغ ونشرها موقع “باركو” الإخباري، وطلب القائمون على الدراسة من المشاركين فيها تقييم مجموعة صور لأشخاص، وكانت النتيجة أن الأشخاص الذين تم وصفهم بالذكاء كانوا هم المبتسمين في الصور.