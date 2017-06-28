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حدث فى مثل هذا اليوم 28 يونيو .. العثمانيون ينتصرون على الصرب في معركة قوصوة
موقعة قونية معارك غزوات

حدث فى مثل هذا اليوم 28 يونيو .. العثمانيون ينتصرون على الصرب في معركة قوصوة

2017-06-28 01:47:36

1389: العثمانيون ينتصرون على الصرب في معركة قوصوة التي تعتبر من أقوى معارك البلقان.

1882: الحكومة البريطانية تقرر رسميًا احتلال مصر.

1914: اغتيال أمير الإمبراطورية النمساوية المجرية فرانس فرديناند على يد الصربي غافريلو برينسيب، وباغتياله تم إشعال فتيل الحرب العالمية الأولى.

1919 - التوقيع على معاهدة فرساي في فرنسا، وتعد هذه المعاهدة النهاية الرسمية للحرب العالمية الأولى.

1922: سلطة الانتداب الفرنسي على سوريا تعين صبحي بك بركات رئيسًا عليها.

1945: تكوين حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في بولندا.

1950: سقوط عاصمة كوريا الجنوبية سيول بيد قوات كوريا الشمالية.

1957: الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور يفتتح المركز الإسلامي في واشنطن.

1960: كوبا تؤمم مصافي تكرير النفط الأمريكية الموجودة على أراضيها.

1972: التوقيع على «اتفاقية سيملا» بين الهند وباكستان لتسوية مشكلات الحرب بينهما التي نشبت عام 1971.

1991: تفكيك منظمة الكومكون السوفيتية.

2004: الحاكم المدني في العراق بول بريمر يسلم مقاليد السلطة للحكومة العراقية المؤقتة قبل الموعد المحدد بيومين.

2009: قوات الجيش في هندوراس تعتقل الرئيس مانويل زيلايا بعد محاصرة القصر الرئاسي وتنفيه بعد ذلك إلى كوستاريكا بسبب رغبته القيام بالتجديد لنفسه لولاية ثانية.

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