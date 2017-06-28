حدث فى مثل هذا اليوم 28 يونيو .. العثمانيون ينتصرون على الصرب في معركة قوصوة

1389: العثمانيون ينتصرون على الصرب في معركة قوصوة التي تعتبر من أقوى معارك البلقان.

1882: الحكومة البريطانية تقرر رسميًا احتلال مصر.

1914: اغتيال أمير الإمبراطورية النمساوية المجرية فرانس فرديناند على يد الصربي غافريلو برينسيب، وباغتياله تم إشعال فتيل الحرب العالمية الأولى.

1919 - التوقيع على معاهدة فرساي في فرنسا، وتعد هذه المعاهدة النهاية الرسمية للحرب العالمية الأولى.

1922: سلطة الانتداب الفرنسي على سوريا تعين صبحي بك بركات رئيسًا عليها.

1945: تكوين حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في بولندا.

1950: سقوط عاصمة كوريا الجنوبية سيول بيد قوات كوريا الشمالية.

1957: الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور يفتتح المركز الإسلامي في واشنطن.

1960: كوبا تؤمم مصافي تكرير النفط الأمريكية الموجودة على أراضيها.

1972: التوقيع على «اتفاقية سيملا» بين الهند وباكستان لتسوية مشكلات الحرب بينهما التي نشبت عام 1971.

1991: تفكيك منظمة الكومكون السوفيتية.

2004: الحاكم المدني في العراق بول بريمر يسلم مقاليد السلطة للحكومة العراقية المؤقتة قبل الموعد المحدد بيومين.

2009: قوات الجيش في هندوراس تعتقل الرئيس مانويل زيلايا بعد محاصرة القصر الرئاسي وتنفيه بعد ذلك إلى كوستاريكا بسبب رغبته القيام بالتجديد لنفسه لولاية ثانية.