حدث فى مثل هذا اليوم 28 يونيو .. العثمانيون ينتصرون على الصرب في معركة قوصوة2017-06-28 01:47:36
1389: العثمانيون ينتصرون على الصرب في معركة قوصوة التي تعتبر من أقوى معارك البلقان.
1882: الحكومة البريطانية تقرر رسميًا احتلال مصر.
1914: اغتيال أمير الإمبراطورية النمساوية المجرية فرانس فرديناند على يد الصربي غافريلو برينسيب، وباغتياله تم إشعال فتيل الحرب العالمية الأولى.
1919 - التوقيع على معاهدة فرساي في فرنسا، وتعد هذه المعاهدة النهاية الرسمية للحرب العالمية الأولى.
1922: سلطة الانتداب الفرنسي على سوريا تعين صبحي بك بركات رئيسًا عليها.
1945: تكوين حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في بولندا.
1950: سقوط عاصمة كوريا الجنوبية سيول بيد قوات كوريا الشمالية.
1957: الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور يفتتح المركز الإسلامي في واشنطن.
1960: كوبا تؤمم مصافي تكرير النفط الأمريكية الموجودة على أراضيها.
1972: التوقيع على «اتفاقية سيملا» بين الهند وباكستان لتسوية مشكلات الحرب بينهما التي نشبت عام 1971.
1991: تفكيك منظمة الكومكون السوفيتية.
2004: الحاكم المدني في العراق بول بريمر يسلم مقاليد السلطة للحكومة العراقية المؤقتة قبل الموعد المحدد بيومين.
2009: قوات الجيش في هندوراس تعتقل الرئيس مانويل زيلايا بعد محاصرة القصر الرئاسي وتنفيه بعد ذلك إلى كوستاريكا بسبب رغبته القيام بالتجديد لنفسه لولاية ثانية.
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