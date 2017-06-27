صعد المنتخب الإسباني إلى نهائي بطولة أوروبا تحت 21 عاما، بعدما فاز على نظيره الإيطالي، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

سيطر المنتخب الإيطالي، على مجريات الأمور في الشوط الأول، وأضاع العديد من الفرص، بينما فشل المنتخب الإسباني في استغلال الهجمات المرتدة التي اعتمد عليها، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي بين الفريقين.

في الشوط الثاني، أحرز المنتخب الإسباني الهدف الأول في اللقاء، بالدقيقة 53، عن طريق لاعبه ساؤول، بعدما انفرد بحارس منتخب إيطاليا، ليسدد الكرة معنا تقدم بلاد الأندلس بهدف.

تعادل المنتخب الإيطالي في الدقيقة 62، قبل أن يحرز ساؤول الهدف الثاني للمنتخب الإسباني في الدقيقة 65، وفي الدقيقة 74، نجح نفس اللاعب في إحراز الهدف الثالث له وللمنتخب الإسباني في اللقاء.

بهذه النتيجة يصعد “الماتادور” الأسباني لمواجهة منتخب “الماكينات” الألمانية في النهائي، بعدما أطاح الألمان بالإنجليز بركلات الجزاء في قبل النهائي.