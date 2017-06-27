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"ألفيش" يودع جماهير يوفنتوس على طريقته
داني ألفيش

"ألفيش" يودع جماهير يوفنتوس على طريقته

2017-06-27 23:08:02

ودع النجم البرازيلي، داني ألفيش، جماهير يوفنتوس بعدما أصبح رحيله مؤكدا عن صفوف الفريق بعد مرور عام واحد ارتدى خلاله قميص السيدة العجوز، قادما من فريق برشلونة الإسباني.

ونشر ألفيش صورة بقميص يوفنتوس، يحيي فيها الجماهير، على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، ووجه الشكر لجميع مسؤولي النادي وجماهيره، مبديا سعادته بالعام الذي قضاه في الفريق الذي وصفه خلال رسالته بالعظيم.

يُذكر أن كل المؤشرات تؤكد انضمام ألفيش إلى فريق مانشستر سيتي من أجل العمل مجددا مع الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني الأسبق لنادي برشلونة.

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