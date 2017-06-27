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بلاغ عن جسم مجهول بقناطر أسيوط القديمة
خبراء المفرقعات-مفرقعات

بلاغ عن جسم مجهول بقناطر أسيوط القديمة

2017-06-27 22:58:23

سادت حالة من الذعر بين المواطنين بمحافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء، عقب الاشتباه في جسم غريب ملقى بجوار قناطر أسيوط القديمة بالقرب من نادي الشرطة بمركز الفتح.

كان مدير أمن أسيوط، اللواء عاطف قليعي، تلقي إخطارا من غرفة عمليات النجدة بالمديرية، يفيد ورود بلاغا من الأهالي بالاشتباه في جسم غريب ملقاة بجوار قناطر أسيوط القديمة بالقرب من نادي الشرطة

وانتقلت قوات مباحث المركز وسيارات الإسعاف، فرضت قوات الأمن كردونا أمنيا حول مكان العثور على الجسم، لحين انتهاء خبراء المفرقعات من فحصه، وتبين أن الجسم عبارة عن “كيس قمامة” ولا يحتوي أي مواد أو متفجرات.

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