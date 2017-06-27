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رسميا.. تشيلسي يعلن انتقال البوركيني برتراند إلى ليون
تشيلسي - ارسنال

رسميا.. تشيلسي يعلن انتقال البوركيني برتراند إلى ليون

2017-06-27 23:11:23

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، رسميا عن بيع مهاجمه البوركيني برتراند تراوري لأوليمبك ليون الفرنسي مقابل 10 ملايين يورو.

ولعب تراوري - الذي وقع عقدا لمدة خمسة مواسم مع النادي الفرنسي - معارا ، الموسم الماضي مع أياكس الهولندي، وسجل تسعة أهداف في 24 مباراة في مسابقة الدوري.. كما كان قد لعب في الموسم قبل المنصرم معارا أيضا، مع فيتسه الهولندي.

وكان اللاعب البوركيني وصل للـ”بلوز” في 2014، وشارك معهم في 16 مباراة سجل فيها ثلاثة أهداف في ثلاث مباريات متتالية.

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