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إخلاء جامعة تكساس بالولايات المتحدة بعد تهديد بوجود قنبلة
جامعة تكساس الامريكية

إخلاء جامعة تكساس بالولايات المتحدة بعد تهديد بوجود قنبلة

2017-06-27 22:55:30

أخلت الشرطة الأمريكية جامعة تكساس في دالاس بالولايات المتحدة بعد تهديد بوجود قنبلة.

ذكرت ذلك قناة سكاي نيوز بالعربية الليلة دون المزيد من التفاصيل.

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