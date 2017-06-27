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سموحة يطلب تأجيل مباراة طلائع الجيش بالدوري
سموحة والمغرب والتطواني

سموحة يطلب تأجيل مباراة طلائع الجيش بالدوري

2017-06-27 22:51:17

اتخذ مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة المهندس فرج عامر قرارا بالتقدم بطلب إلي الاتحاد المصرى لكرة القدم بخصوص تأجيل لقاء الفريق الاول لكرة القدم في الجوله 33 من الدوري أمام طلائع الجيش والمقرر إقامته يوم 3 يوليو المقبل.

وطالب المهندس محمد فرج عامر رئيس النادي، بضرورة تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص اسوة بما حدث مع الاهلي والزمالك ، حيث أعلن اتحاد الكره تأجيل لقاءاتهم امام المصري والاتحاد حتي لايصاب لاعبي الفريقين بالارهاق.

وأكد عامر أن سموحة يمر بظروف غاية في الصعوبة يعرفها الجميع من اصابات بالرباط الصليبي والنقص الواضح واللعب كل 48 ساعه وارهاق اللاعبين.

وفى سياق مختلف من المنتظر أن يستعيد سموحة لاعبيه السيد فريد وأحمد حمص وأحمد حسن مكي وإن كان سيفقد أهم أوراقه اسلام محارب بسبب الإيقاف.

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