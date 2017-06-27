أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني الليبية، اليوم الثلاثاء، أنّ شابا أضرم في نفسه النار بالعاصمة طرابلس، مشيرة الى أن وضعه الصحي “حرج للغاية”، فيما تحدّثت مصادر متطابقة عن وفاة الشاب متأثرا بحروقه.

وقالت الوزارة، في بيان مقتضب عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك”، إن “مكتب وزير الصحة بحكومة الوفاق الوطني، يتواصل مع مستشفى الحروق بطرابلس بخصوص موضوع الشاب الذي قام بإضرام النار في نفسه بميدان الشهداء بطرابلس”.

وأضافت نقلا عن المستشفى التي نقل إليها الشاب أن الأخير “يدعى أبو القاسم، وهو حاليا في العناية الفائقة، ووضعه حرج للغاية حيث بلغت نسبة حروقه 100%”، دون تفاصيل.

وفي وقت متأخر من مساء أمس الإثنين، تناقل ناشطون ليبيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقطع فيديو لشاب تلتهمه النيران وسط تجمّع كبير من الناس، في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس.

من جانبها، قالت مصادر متطابقة، في تصريحات منفصلة للأناضول، مفضلة عدم ذكر هويتها، إنّ “الشاب أبو القاسم فارق الحياة، ظهر اليوم، داخل المستشفى متأثرا بحروقه”.

ووصفت المصادر حروق الشاب بـ “بالغة الخطورة”.

وحتى الساعة (15.50 تغ)، لم يصدر أي توضيح رسمي حول أسباب إضرام الشاب النار في نفسه.

بينما تناقل نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن الشاب الذي أحرق نفسه يبلغ من العمر 28 عاما، وينحدر من إحدى مدن الغرب الليبي، وقد أقدم على فعله نتيجة لظروفه المادية السيئة.

وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي، إثر ثورة شعبية في 17 فبراير/شباط 2011، من انفلات أمني وانتشار السلاح، فضلاً عن أزمة سياسية معقدة، وهو ما انعكس بالسلب على المستوى المعيشي للكثيرين في هذا البلد.