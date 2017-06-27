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شاهد.. أغنية محمد عساف الجديدة "أنا مش هفرض نفسي"
الفنان الفلسطيني محمد عساف

شاهد.. أغنية محمد عساف الجديدة "أنا مش هفرض نفسي"

2017-06-27 23:25:58

طرح المطرب الفلسطيني محمد عساف، أغنية جديدة بعنوان “أنا مش هفرض نفسي”، والتي تعد من ضمن ألبومه الجديد “ماوحشناك”، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع هادي شرارة.



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