شاهد.. أغنية محمد عساف الجديدة "أنا مش هفرض نفسي"2017-06-27 23:25:58
طرح المطرب الفلسطيني محمد عساف، أغنية جديدة بعنوان “أنا مش هفرض نفسي”، والتي تعد من ضمن ألبومه الجديد “ماوحشناك”، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع هادي شرارة.
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أول تعليق من أصالة عقب أزمة "الكوكايين"
نشرت الفنانة السورية أصالة عبر حسابها علي موقع “إنستجرام”، كواليس القبض عليها أمس الأول الأحد بمطار بيروت، لاتهامها بحيازة مادة الكوكايين المخدرة قبل أن يتم ...Tue, 27 Jun 2017 09:05:39 GMT
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"معاريف": اتصالات مكثفة بين حماس وإسرائيل لعقد صفقة محتملة
أكد تقرير إسرائيلي أن اتصالات مكثفة تجري في الأسابيع الأخيرة بين حركة حماس وإسرائيل بوساطة عنصر ثالث. وأضاف التقرير الذي نشر في صحيفة “معاريف” العبرية، أن ...Tue, 27 Jun 2017 11:18:00 GMT
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كوريا الشمالية تشبه ترامب بـ"هتلر" القرن الـ21
شبهت كوريا الشمالية، الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بأدولف هتلر، فى فصل جديد من الانتقادات اللاذعة بين الجانبين، وسط ارتفاع منسوب التوتر على ...Tue, 27 Jun 2017 09:16:47 GMT
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قطر تشتكي دول الخليج أمام منظمة اليونسكو
تقدمت اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان بشكوى إلى منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم “اليونسكو” بسبب حرمان القطريين من الحق في التعليم. وقالت صحيفة الوطن ...Tue, 27 Jun 2017 09:56:08 GMT
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اتيكيت العيد .. 11 اسلوب هام يفضل اتباعها
وفي العيد تكثر الزيارات العائلية ، لتبادل التهانى ونصل الأرحام ونزور الأهل والأقارب ونستقبل الضيوف ونقدم كل ما لذّ وطاب من الحلويات، ونقدم العيدية لأطفال العائلة ...Mon, 26 Jun 2017 08:36:53 GMT
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التجارة: فاو الصينية تدرس التواجد بالسوق المصري وضخ استثمارات جديدةMon, 26 Jun 2017 08:43:51 GMT
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عطلة خالية من الضغوط .. إليك نصائح ذهبية
تستطيع أن تغني للدنيا و تبتهج بها وترى كل الأشياء من حولك جميلة وواعدة، و تستطيع أيضاً أن تكره الدنيا و تكتئب لها ولا ترى فيها إلّا ما هو ردئ و محزن و باعث على التشاؤم ...Mon, 26 Jun 2017 04:20:44 GMT
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شاب ليبي يضرم النار في نفسه
أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني الليبية، اليوم الثلاثاء، أنّ شابا أضرم في نفسه النار بالعاصمة طرابلس، مشيرة الى أن وضعه الصحي “حرج للغاية”، فيما تحدّثت ...Tue, 27 Jun 2017 21:09:14 GMT
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توأم بيونسيه في الرعاية المركزة
كشفت بعض المصادر الفنية العالمية المقربة من النجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة بيونسيه، ومن زوجها مغني الراب العالمي الناجح جاي زي، أن توأمهما يمكثان بالعناية ...Tue, 27 Jun 2017 20:45:24 GMT